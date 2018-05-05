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    Ankara Valisi’nden Mamaklılara çağrı

    DHA
    05.05.2018 - 15:35 | Son Güncelleme:

    Ankara Mamak’ta sağanak yağış sele neden oldu. Sel suları önüne araçları katarak sürükledi. Ankara Valisi Topaca Mamaklılara çağrı yaparak “100-150 hasarlı araç var. Bunlara dokunmayın, yerinden oynatmayın” dedi.

    Ankara Valisi Ercan Topaca Ankara'da yaşanan sel felaketinin yaşandığı bölgeye gelerek, bilanço hakkında bilgi aldı. Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım da Vali Topaca ve Mamak Belediye Başkanı Akgül’ü arayarak felaket hakkında bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini iletti.

    VALİ TOPACA OLAY YERİNDE

    Olay yerinde incelemelerde bulunan Ankara Valisi Topaca, sel felaketinde ilk tespitlere göre 3 kişinin yaralanarak hastaneye intikal ettirildiğini, 150 aracın ve 20 dükkanın zarar gördüğünü ifade etti. Topaca, şu bilgileri verdi:

    “Her zaman olan bir durum değil, bu bir afet, olağanüstü bir durum. Altyapı ve üstyapı da eksikler var mı konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mamak Belediyesi çalışmalarını yapacaklar. Sonrasında eksiklikleri tamamlayacağız. Şu an hastaneye intikal eden 3 yaralı bulunuyor, durumlarını takip ediyoruz. İlerleyen saatlerde daha net bilgiler vereceğiz. Meteoroloji tahminlerini henüz almadım. Aldıktan sonra vatandaşlarımıza gerekli uyarıları yapacağız. Komşu mahallede herhangi bir sorun yok, ama burada bir afet var. Meteoroloji tahminleri de bazen noktasal olarak tutmuyor.”

    'HASARLI ARAÇLARI YERİNDEN KIPIRDATMAYIN'

    Vali Topaca, aracı hasar gören vatandaşlara bizim devlet olarak yapacağımız yardımlar açısından ve kasko ve sigorta şirketlerinin araçlardaki hasarı yerinde tespit etme zorunluluğu bulunduğuna dikkat çekerek, “Araçları hasar gören vatandaşlarımız herhangi bir müdahalede bulunmasınlar, hasar tespitleri yerinde yapılsın. Hasarlı araçların yerinden kıpırdatmayın” uyarısında bulundu. Topaca, olay yerinde itfaiye, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, AFAD ve defterdarlık ekiplerinin hasar tespiti çalışmalarına başladığını sözlerine ekledi.

    Ankara bugün felaketi yaşadı...Ankara bugün felaketi yaşadı...

    Etiketler: çağrı , araçlara dokunmayın , gündem
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