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    Ankara Valisi numara verip uyardı

    ANKARA
    08.05.2018 - 19:51 | Son Güncelleme:

    ANKARA Valisi Ercan Topaca, telefonda kendilerini “Ankara Valisi” olarak tanıtıp dolandırıcılık yapanlara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

    Twitter hesabından vatandaşları uyaran Vali Topaca dolandırıcıların aradıkları numarayı da paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

    “Dolandırıcı olduğunu düşündüğüm bazı kişilerin, 0(553) 178 32 13 numaralı telefondan iş adamlarını, müteahhitleri ve vatandaşlarımızı arayarak, kendilerini Ankara Valisi gibi tanıttıktan sonra hayır kuruluşlarına yardım istiyormuş gibi dolandırıcılık yaptıkları anlaşılmıştır. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması açısından bu kişilere itibar etmemelerini, böyle bir durumla karşılaştıkları takdirde, Ankara Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü’nün 0(312) 306 66 06 numaralı telefonuna veya polise haber vermelerini istirham ederim.”

     

     

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    Etiketler: ercan topaca , gündem
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