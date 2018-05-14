Ankara Valiliği'nden sel yardımı açıklaması

Valilikten yapılan açıklamada, 5 Mayıs 2018 tarihinde Mamak ve 6 Mayıs 2018 tarihinde Keçiören ilçelerinde yaşanan sel felaketi sonrasında araçları zarar gören vatandaşlara Valilik tarafından yardım yapıldığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında kaskolu araçlara da ödeme yapıldığına ilişkin haberlere yer verildiğine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:



"5 Mayıs 2018 Cumartesi günü Mamak ve Keçiören ilçelerinde meydana gelen sel felaketi sonucunda; ev, iş yeri ve araçları zarar gören vatandaşlarımıza destek sağlanması amacıyla başlatılan hasar tespit çalışmaları sonuçlanmış ve yardımların yapılması tamamlanmıştır. Bu kapsamda Mamak'ta selden zarar gören ve kaskosu bulunmayan 78 araç sahibine 576 bin 100 lira, Keçiören'de zarar gören ve kaskosu bulunmayan 14 araç sahibine ise 68 bin lira yardım yapılmıştır. Hasar gördüğü halde, kaskolu olduğu tespit edilen Mamak'ta 14 ve Keçiören'de ise 8 araç sahibine ödeme yapılmamıştır."