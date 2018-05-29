Ankara Valiliği selin bilançosunu açıkladı

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Bala ilçesi Yöreli köyünde meydana gelen yoğun yağış nedeniyle suya kapılan Naciye Çalışkan’ın hayatını kaybettiği bildirildi. Polatlı’nın Özyurt Mahallesi’nde bulunan 6 mevsimlik işçi çadırında mahsur kalan 35 tarım işçisinin kurtarıldığı aktarıldı.

Açıklamanın devamında, Etimesgut, Yenimahalle, Gölbaşı ve Çankaya ilçelerinde 51 iş yeri, konut, 9 araç, 3 yol ve alt geçidin zarar gördüğü, Polatlı ilçesi Adatoprakpınar, Sinanlı, Özyurt ve Türktaciri mahallelerinde ise tarımsal alanlarında hasar meydana geldiği bildirildi.