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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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16.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Ankara vaatleri: Kimse işten çıkarılmayacak

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Ankara vaatleri: Kimse işten çıkarılmayacak

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Mansur Yavaş, tarafsız yönetim sözü vererek, “Alnının teriyle emek veren belediye personelini kişisel nedenden dolayı işten çıkarmayacağız. Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız” dedi. Yavaş, aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

EKMEKLE OYNAMAYACAĞIZ

“Gerginlikten, çekişmeden, kavgadan yorulmuş olduğuna inandığımız Ankaramıza söz veriyoruz. Bizler kavgaya, çatışmaya, husumete gelmiyoruz. Tam tersine kardeşliğimizi pekiştirmeye, Ankaramızı yaşanılır kılmaya, huzurlu ve sağlıklı bir kent haline getirmeye geliyoruz. Oy veren, vermeyen bütün Ankaralılara adil ve eşit hizmet vermeyi; izzet, şeref ve kul hakkının gereği sayacağız. Göreve başladıktan itibaren belediyede liyakat ve ehliyeti en büyük kriter olarak göreceğiz. Alnının teriyle üreten, emek veren belediye personelini, herhangi bir kişisel nedenden dolayı işten çıkarmayacağız. Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız.

SOSYAL YARDIMLARA DEVAM

Maalesef şehrimiz insana göre değil, araçlara göre planlandı. Ankara’da ve büyük kentlerin tamamında insanların stres yaşaması, hastalıkların artması, yaşadığımız şehir selleri ve afetler, klimatik dengenin bozulması tesadüf mü sanıyorsunuz? Bilimsellikten uzak, şehircilikten anlamayan, şehri sadece betona, araçlara boğan ve insanı yok sayan bir anlayışın sonucu elbette böyle felaketler olacaktı. Öncelikle insanımıza temiz hava, musluktan içilebilir su, 24 saat ve konforlu bir ulaşım vaat ediyoruz. Sosyal yardımlara devam edeceğiz.

TARAFSIZ YÖNETİM SÖZÜ

Ankara’yı tarafsız bir şekilde yöneteceğimize söz veriyoruz. Ankara çevre ilçelerinden başlayarak önce en yoksulu, en muhtacı gözeteceğimize söz veriyoruz. Belediyeyi, çağdaş bir belediyecilik anlayışıyla katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde yönetmeye söz veriyoruz. Bizler hesap vermeye talip oluyoruz. Ankara’yı inovasyon, endüstri 4.0, tasarım, turizm, spor ve sanat merkezi haline getireceğimize söz veriyoruz. Attığımız her adımda, esnafımızın bereketini, halkımızın huzurunu arttıracak disiplin içerisinde olacağımıza söz veriyoruz. Benim en büyük projem, Ankara’nın güzel günler görmesidir. Ankara’nın mutlu yaşamasıdır.

BAHSETTİĞİM İNDİRİM OLDU

Geçen hafta televizyonda ASKİ’nin bütçesini gösterip, Ankara Belediyesi’nin sudan 1 milyar lira kâr ettiğinden ve önemli ölçüde indirim yapacağımdan bahsetmiştim. Ses kulaklarda kaybolmadan, Ankara Büyükşehir Belediyesi, yüzde 30’luk indirim gerçekleştirdi. Kendilerine teşekkür ediyorum.” ◊ ANKARA

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