Ankara vaatleri: Kimse işten çıkarılmayacak
CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Mansur Yavaş, tarafsız yönetim sözü vererek, “Alnının teriyle emek veren belediye personelini kişisel nedenden dolayı işten çıkarmayacağız. Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız” dedi. Yavaş, aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:
EKMEKLE OYNAMAYACAĞIZ
“Gerginlikten, çekişmeden, kavgadan yorulmuş olduğuna inandığımız Ankaramıza söz veriyoruz. Bizler kavgaya, çatışmaya, husumete gelmiyoruz. Tam tersine kardeşliğimizi pekiştirmeye, Ankaramızı yaşanılır kılmaya, huzurlu ve sağlıklı bir kent haline getirmeye geliyoruz. Oy veren, vermeyen bütün Ankaralılara adil ve eşit hizmet vermeyi; izzet, şeref ve kul hakkının gereği sayacağız. Göreve başladıktan itibaren belediyede liyakat ve ehliyeti en büyük kriter olarak göreceğiz. Alnının teriyle üreten, emek veren belediye personelini, herhangi bir kişisel nedenden dolayı işten çıkarmayacağız. Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız.
SOSYAL YARDIMLARA DEVAM
Maalesef şehrimiz insana göre değil, araçlara göre planlandı. Ankara’da ve büyük kentlerin tamamında insanların stres yaşaması, hastalıkların artması, yaşadığımız şehir selleri ve afetler, klimatik dengenin bozulması tesadüf mü sanıyorsunuz? Bilimsellikten uzak, şehircilikten anlamayan, şehri sadece betona, araçlara boğan ve insanı yok sayan bir anlayışın sonucu elbette böyle felaketler olacaktı. Öncelikle insanımıza temiz hava, musluktan içilebilir su, 24 saat ve konforlu bir ulaşım vaat ediyoruz. Sosyal yardımlara devam edeceğiz.
TARAFSIZ YÖNETİM SÖZÜ
Ankara’yı tarafsız bir şekilde yöneteceğimize söz veriyoruz. Ankara çevre ilçelerinden başlayarak önce en yoksulu, en muhtacı gözeteceğimize söz veriyoruz. Belediyeyi, çağdaş bir belediyecilik anlayışıyla katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde yönetmeye söz veriyoruz. Bizler hesap vermeye talip oluyoruz. Ankara’yı inovasyon, endüstri 4.0, tasarım, turizm, spor ve sanat merkezi haline getireceğimize söz veriyoruz. Attığımız her adımda, esnafımızın bereketini, halkımızın huzurunu arttıracak disiplin içerisinde olacağımıza söz veriyoruz. Benim en büyük projem, Ankara’nın güzel günler görmesidir. Ankara’nın mutlu yaşamasıdır.
BAHSETTİĞİM İNDİRİM OLDU
Geçen hafta televizyonda ASKİ’nin bütçesini gösterip, Ankara Belediyesi’nin sudan 1 milyar lira kâr ettiğinden ve önemli ölçüde indirim yapacağımdan bahsetmiştim. Ses kulaklarda kaybolmadan, Ankara Büyükşehir Belediyesi, yüzde 30’luk indirim gerçekleştirdi. Kendilerine teşekkür ediyorum.” ◊ ANKARA
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