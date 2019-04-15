Ankara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı sonuçları yayımlandı!
Ankara Üniversitesi'nin bünyesine gerçekleştireceği 132 sözleşmeli personel alımı için sonuçlar açıklandı. Hemşire, fizyoterapist, sosyal çalışmacı gibi alanlarda alım yapacak olan Ankara Üniversitesi'nde personel alımı sonuçları, kurumun resmi internet sitesindeki duyurular sekmesinden erişime açıldı. İşte, Ankara Üniversitesi personel daire başkanlığı üzerinden sorgulanabilen o bilgiler
Ankara Üniversitesi 132 sözleşmeli personel alımı sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden açıkladı.
Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde (15/04/2019-22/04/2019 mesai bitimi) istenilen belgeleri tamamlayarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Tandoğan / ANKARA adresine şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen aday hakkını kaybeder.
Belirtilen tarihe kadar bilgi vermeyen ve belgelerini getirmeyen aday(lar) haklarını kaybetmeleri nedeniyle, başvuruda bulunmayan aday(lar)ın yerine, KPSS puan sırası esas alınarak belirlenen yedek aday(lar) http://personeldb.ankara.edu.tr adresinden ilan edilecektir.
(Yedek adaylara da telefon ya da posta yoluyla ayrıca bilgi verilmeyecektir).
Bu nedenle yedek adayların internet adresinden durumlarını takip etmeleri gerekmektedir.
ATAMA BELGELERİ NELERDİR?
|1
|Dilekçe
|2
|4 adet vesikalık fotoğraf, (3,5x4,5 ebadında)
|3
|Diploma fotokopisi, (Aslı ibraz edilecek)
|4
|Nüfus cüzdanı fotokopisi, (Aslı ibraz edilecek)
|5
|KPSS sonuç belgesi, (İnternet çıktısı)
|6
|Mal Bildirim Beyannamesi, (Ad,soyad yazılmış imzalanmış kapalı zarf içinde teslim edilecektir.Zarfın üstünde de ad,soyad ve TC.Kimlik numarsı mutlaka yazılacaktır.)
|7
|Beyan Formu, (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir)
|8
|Adli Sicil Kaydı,(e-Devlet üzerinden Nisan 2019 tarihli olacaktır.)
|9
|Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, (3 Nüsha)
|29.10.2016 tarih ve 29872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmüne Kararnamenin 74. maddesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine "8. Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak" alt bendi eklenmiş olup, söz konusu hüküm gereği Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu'nun doldurulması gerekmektedir.(Güvenlik Soruşturması Formu bilgisayar ortamında doldurulacak ve fotograf yapıştırılmış olcaktır.Söz konusu form üzerinde olası yapılabilecek düzeltme işlemi için ilgili formun bir örneğinin elektronik ortamda (Usb, Cd, E-Mail vs.) hazır bulundurulması faydalı olacaktır.
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