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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.04.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

Ankara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı sonuçları yayımlandı!

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Ankara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı sonuçları yayımlandı!

Ankara Üniversitesi'nin bünyesine gerçekleştireceği 132 sözleşmeli personel alımı için sonuçlar açıklandı. Hemşire, fizyoterapist, sosyal çalışmacı gibi alanlarda alım yapacak olan Ankara Üniversitesi'nde personel alımı sonuçları, kurumun resmi internet sitesindeki duyurular sekmesinden erişime açıldı. İşte, Ankara Üniversitesi personel daire başkanlığı üzerinden sorgulanabilen o bilgiler

Ankara Üniversitesi 132 sözleşmeli personel alımı sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden açıkladı. 

Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde (15/04/2019-22/04/2019 mesai bitimi) istenilen belgeleri tamamlayarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Tandoğan / ANKARA adresine şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen aday hakkını kaybeder.

Belirtilen tarihe kadar bilgi vermeyen ve belgelerini getirmeyen aday(lar) haklarını kaybetmeleri nedeniyle, başvuruda bulunmayan aday(lar)ın yerine, KPSS puan sırası esas alınarak belirlenen yedek aday(lar) http://personeldb.ankara.edu.tr adresinden ilan edilecektir.
(Yedek adaylara da telefon ya da posta yoluyla ayrıca bilgi verilmeyecektir).

Bu nedenle yedek adayların internet adresinden durumlarını takip etmeleri gerekmektedir.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ATAMA BELGELERİ NELERDİR?

1Dilekçe 
24 adet vesikalık fotoğraf, (3,5x4,5 ebadında)
3Diploma fotokopisi, (Aslı ibraz edilecek)
4Nüfus cüzdanı fotokopisi, (Aslı ibraz edilecek)
5KPSS sonuç belgesi, (İnternet çıktısı)
6Mal Bildirim Beyannamesi, (Ad,soyad yazılmış imzalanmış kapalı zarf içinde teslim edilecektir.Zarfın üstünde de ad,soyad ve TC.Kimlik numarsı mutlaka yazılacaktır.)
7Beyan Formu, (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir)
8Adli Sicil Kaydı,(e-Devlet üzerinden Nisan 2019 tarihli olacaktır.)
9Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, (3 Nüsha)
29.10.2016 tarih ve 29872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmüne Kararnamenin 74. maddesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine "8. Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak" alt bendi eklenmiş olup, söz konusu hüküm gereği Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu'nun doldurulması gerekmektedir.(Güvenlik Soruşturması Formu bilgisayar ortamında doldurulacak ve fotograf yapıştırılmış olcaktır.Söz konusu form üzerinde olası yapılabilecek düzeltme işlemi için ilgili formun bir örneğinin elektronik ortamda (Usb, Cd, E-Mail vs.) hazır bulundurulması faydalı olacaktır.
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