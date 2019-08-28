Ankara TOKİ kura çekiliş sonuçları belli oldu! TOKİ sonuç sorgulama ekranı
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Türkiye genelinde 50 bin sosyal konut projesi kapsamındaki Ankara Altındağ kura çekilişi tamamlandı. 3+1 tipi 372 konut için toplam 575 vatandaşın başvuruda bulunduğu Ankara TOKİ sonuç listesi TOKİ'nin internet sitesinden öğrenilecek. Peki, TOKİ Ankara kura sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, o konu hakkında bilgiler.
TOKİ tarafından Türkiye’nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konut projesi, 28 Ağustos Çarşamba günü Ankara Altındağ'da devam etti. Noter huzurunda Mamaktaki Necip Fazıl Kültür Merkezinde gerçekleşen kura sonrası Altındağ TOKİ sonuçları TOKİ'nin sosyal medya hesapları ve internet sitesinden ilan edildi. İşte, Ankara TOKİ kura sonuç sorgulama ekranı.
Ankara Altındağ ilçesinde Kuzeykent semtinde yapılan 686 adet konuttan satışa sunulan 372’si için 19u şehit ailesi, 13ü engelli toplamda 575 kişi başvuruda bulundu. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra hak sahiplerinin belirlenmesi için Mamaktaki Necip Fazıl Kültür Merkezinde kura çekilişi gerçekleştirildi. Törene, TOKİ yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. Ev sahibi olmak için başvuruda bulunanlar kura çekilişini heyecanla izledi. Ankara 15inci Noter huzurunda gerçekleşen çekilişte 3+1 tipi konut sahibi olanlar büyük mutluluk yaşadı. Törende konuşan TOKİ Proje Uzmanı İnayet Ünal, TOKİ tarafından Ankarada birçok yatırımların hayata geçirildiğini söyledi. Ünal, tamamlanan ve devam eden uygulamaların toplam yatırım bedelinin yaklaşık 23 milyar 376 milyon Türk Lirası olduğunu kaydetti.
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’ÇOK MUTLUYUM’
İlk defa ev sahibi olduğunu belirten Aşkın Işık, "Kuraya ilk defa başvuruda bulunduk. 3 yıllık evliyim. Çok mutluyum" dedi. Bekir Cüneyt Keleş ise, "İlk evimiz olacak. Doğduğumuzdan beri ev sahibi olmayı bekliyorduk. Allah yapandan yaptırandan razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakan Kuruma teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Şenol Özer, TOKİ’ye ablasının başvurduğunu belirterek, "İlk evi olacak. Sürekli başvuruda bulunuyordu. İnşallah herkes ev sahibi olur. Çok mutluyuz. Devletimize ve büyüklerimize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.
TOKİ'DEN KİMLER KONUT ALABİLİR?
TOKİ’den konut edinmenin ön koşulu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. İdaremizin önceliği, “mevcut piyasa koşullarında konut sahibi olma imkanı bulunmayan” yoksul, alt, dar ve orta gelir gruplarına yönelik konut üretmektir. TOKİ’nin ürettiği konutlar vatandaşlara maliyet fiyatına, kira öder gibi küçük taksitlerle ve uzun vadeli olarak satılmaktadır. Bu nedenle, konutlara başvuru ve ödeme koşulları gelir düzeylerine göre farklılıklar içermektedir. TOKİ ayrıca, kaynak yaratmak amacıyla özel sektörle işbirliği ile yüksek gelir düzeyine yönelik prestij projeleri de sürdürmektedir. Bu projelerin amacı, kamu yararını gözeterek mümkün olan azami geliri elde etmektir.
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