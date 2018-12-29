Ankara temkinli
SURİYE’de terör örgütü PYD/YPG’nin çağrısı üzerine Esad rejimine bağlı güçlerin Menbiç’e girip, kente Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağı çekildiğini öne süren haberleri temkinli karşılayan Ankara, gelişmeleri doğrulayan bir bilgi olmadığını açıkladı.
Hürriyet’e bilgi veren Türk yetkililer, Reuters haber ajansı tarafından geçilen haberin araştırıldığını, bu konuda somut bilgi ve verilere sahip olunulmasının önemli olduğunu vurguladı.
MSB: HAKKI VE YETKİSİ YOK
Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada da, konunun yakından takip edildiği belirtilerek, “Münbiç’le (Menbiç) ilgili gelişmeler kapsamında doğruluğu şüpheli açıklamalar yapılmakta. Bölgeyi silah zoruyla kontrol eden YPG/PKK terör örgütünün, bölge halkı adına açıklama yapma ve diğer unsurları davet etme hakkı ve yetkisi yoktur. Tüm tarafları bölgeyi daha fazla istikrarsız hale getirecek kışkırtıcı eylem ve söylemlerden uzak durma konusunda uyarıyoruz” denildi.
MSB’nin yayınladığı haftalık basın bülteninde ise, TSK ve ABD askerleri tarafından Menbiç’te altı kez devriye faaliyeti icra edildiği ve terör örgütleri kenti terk edene kadar faaliyetlerin devam edeceği belirtildi.
ÜÇLÜ ZİRVE AYARLANMAYA ÇALIŞILIYOR
MENBİÇ’ten gelen son haberler gölgesinde bugün Rusya’nın başkenti Moskova’da kritik Rusya-Türkiye temasları yapılacağı da Rus tarafınca resmen duyuruldu. Basına açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, “Cumartesi Türkiye’den gelen heyetle görüşmelerimiz olacak” dedi.
Bogdanov, “Yeni yılın başlarında, belki de ilk haftanın sonunda Astana üçlüsü Rusya, Türkiye, İran liderlerinin bir zirvede buluşmaları da hazırlanıyor. Üçlü zirve düzenleme sırası Rusya’da olduğu için buluşmanın Moskova’da yapılması planlanıyor. Konu şu anda üç liderin programına göre ayarlanmaya çalışılıyor” açıklamasını yaptı.
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