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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
20.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ankara şehidine veda

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Ankara şehidine veda

ŞANLIURFA’nın Halfeti ilçesinde PKK’lı teröristlere yönelik operasyonda çıkan çatışmada şehit olan komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi, dün Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Halfeti’nin kırsal Dergili Mahallesi’nde önceki gece PKK’lı teröristlere yönelik operasyon düzenledi. Bu sırada açılan ilk ateşte özel harekât biriminde görevli komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi şehit düştü. Acı haber, Ankara’nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi’nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Aile Şanlıurfa’ya giderken, 28 yaşındaki Kayadibi için ilk tören Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlendi. Ardından Ankara’ya götürülen şehit Kayadibi için dün Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde cenaze töreni yapıldı.

Ankara şehidine veda

İKİ ÇOCUK BABASI

Törende şehidin eşi Fevziye Kayadibi, babası İsmail ve annesi Saime Kayadibi gözyaşlarına boğulurken, Kayadibi’nin biri 4 yaşında, diğeri 5 aylık iki kızının olduğu öğrenildi. Ankara’daki törene Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya da katıldı. Şehit Kayadibi’nin babası İsmail Kayadibi güçlükle ayakta durdu. Baba İsmail Kayadibi ve şehidin eşi Fevziye Kayadibi naaşın taşındığı cenaze arabasına tutunup ağladı. Şehit polis, cenaze töreninin ardından Karşıyaka Mezarlığı polis şehitliğinde toprağa verildi.

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