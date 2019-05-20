Ankara şehidine veda
ŞANLIURFA’nın Halfeti ilçesinde PKK’lı teröristlere yönelik operasyonda çıkan çatışmada şehit olan komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi, dün Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Halfeti’nin kırsal Dergili Mahallesi’nde önceki gece PKK’lı teröristlere yönelik operasyon düzenledi. Bu sırada açılan ilk ateşte özel harekât biriminde görevli komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi şehit düştü. Acı haber, Ankara’nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi’nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Aile Şanlıurfa’ya giderken, 28 yaşındaki Kayadibi için ilk tören Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlendi. Ardından Ankara’ya götürülen şehit Kayadibi için dün Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde cenaze töreni yapıldı.
İKİ ÇOCUK BABASI
Törende şehidin eşi Fevziye Kayadibi, babası İsmail ve annesi Saime Kayadibi gözyaşlarına boğulurken, Kayadibi’nin biri 4 yaşında, diğeri 5 aylık iki kızının olduğu öğrenildi. Ankara’daki törene Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya da katıldı. Şehit Kayadibi’nin babası İsmail Kayadibi güçlükle ayakta durdu. Baba İsmail Kayadibi ve şehidin eşi Fevziye Kayadibi naaşın taşındığı cenaze arabasına tutunup ağladı. Şehit polis, cenaze töreninin ardından Karşıyaka Mezarlığı polis şehitliğinde toprağa verildi.
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