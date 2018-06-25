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    Ankara seçim sonuçları belli oldu... İşte Ankara seçim sonucunda kazanan parti

    Hürriyet Haber
    25.06.2018 - 01:21 | Son Güncelleme:

    Ankara seçim sonuçları gerçekleşen cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminin ardından açıklandı. tüm Türkiye genelinde bu sabah saat 08.00'da başlayan oy kullanma işlemi akşam 17.00'da sona erdi ve bekleyiş başladı. Ankara'da yaşayan vatandaşlar oy dağılımında hangi partinin ne kadar oy topladığını merak ediyorlar. İşte, Ankara seçim sonuçları sorgulama sayfası.

    Ankara seçim sonuçlarında son bilgiler geldi. Gerçekleşen 2018 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleriyle birlikte kazanan partiler yavaş yavaş açıklanmaya başladı. Ankara'da ikamet eden vatandaşlar ise hangi partinin ne kadar oy topladığını merak ediyorlar. İşte Ankara seçim sonuçları sorgulama sayfası.

    Ankara'da açılan sandık oranı yüzde 100'e ulaştı ve oy dağılımları netlik kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüz de 51,5 ile Ankara'da en çok oy toplayan isim oldu. Muharrem İnce yüzde 36,2'lik bir oy potansiyeline ulaştı.

    CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 24.06.2018

    İL SONUÇLARI: ANKARA

    Toplam Sandık : 11.328
    Toplam Seçmen : 3.904.585
    Açılan Sandık : 11.324
    Açılan Sandık Oranı : % 99,96
    Kullanılan Oy : 3.489.546
    Geçerli Oy : 3.427.821
    Katılım Oranı : % 89,4

    Recep Tayyip Erdoğan : % 51,55 1.766.950
    Muharrem İnce : % 36,2 1.240.893
    Meral Akşener : % 9,04 309.869
    Selahattin Demirtaş : % 2,06 70.739
    Temel Karamollaoğlu : % 0,94 32.253
    Doğu Perinçek : % 0,21 7.117

    MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018

    İL SONUÇLARI: ANKARA

    1. BÖLGE

    Toplam Sandık : 4.058
    Toplam Seçmen : 1.401.842
    Açılan Sandık : 4.053
    Açılan Sandık Oranı : % 99,88
    Kullanılan Oy : 1.248.396
    Geçerli Oy : 1.230.045
    Katılım Oranı : % 89,16

    MİLLET İTTİFAKI : % 49,93 614.176
    CHP : % 35,97 442.417
    İYİ PARTİ : % 12,57 154.678
    SAADET PARTİSİ : % 1,39 17.081
    CUMHUR İTTİFAKI : % 40,99 504.149
    AK PARTİ : % 30,18 371.222
    MHP : % 10,81 132.927
    HDP : % 8,56 105.239
    VATAN PARTİSİ : % 0,24 2.953
    DİĞER : % 0,13 1.562
    HÜDA PAR : % 0,09 1.078

    2. BÖLGE

    Toplam Sandık : 3.514
    Toplam Seçmen : 1.185.218
    Açılan Sandık : 3.514
    Açılan Sandık Oranı : % 100
    Kullanılan Oy : 1.056.907
    Geçerli Oy : 1.040.863
    Katılım Oranı : % 89,17

    CUMHUR İTTİFAKI : % 66,26 689.634
    AK PARTİ : % 51,15 532.399
    MHP : % 15,11 157.235
    MİLLET İTTİFAKI : % 29,6 308.096
    CHP : % 17,44 181.527
    İYİ PARTİ : % 10,59 110.183
    SAADET PARTİSİ : % 1,57 16.386
    HDP : % 3,78 39.324
    VATAN PARTİSİ : % 0,18 1.834
    HÜDA PAR : % 0,11 1.168
    DİĞER : % 0,08 807

    3. BÖLGE

    Toplam Sandık : 3.756
    Toplam Seçmen : 1.317.525
    Açılan Sandık : 3.756
    Açılan Sandık Oranı : % 100
    Kullanılan Oy : 1.185.484
    Geçerli Oy : 1.168.516
    Katılım Oranı : % 89,98

    CUMHUR İTTİFAKI : % 54,95 642.114
    AK PARTİ : % 40,76 476.259
    MHP : % 14,19 165.855
    MİLLET İTTİFAKI : % 39,22 458.340
    CHP : % 23,98 280.250
    İYİ PARTİ : % 13,61 159.075
    SAADET PARTİSİ : % 1,63 19.015
    HDP : % 5,44 63.551
    VATAN PARTİSİ : % 0,2 2.356
    HÜDA PAR : % 0,13 1.570
    DİĞER : % 0,01 114

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    Etiketler: secim2018 , son dakika , haberler
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