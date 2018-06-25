Ankara seçim sonuçları belli oldu... İşte Ankara seçim sonucunda kazanan parti

Ankara seçim sonuçlarında son bilgiler geldi. Gerçekleşen 2018 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleriyle birlikte kazanan partiler yavaş yavaş açıklanmaya başladı. Ankara'da ikamet eden vatandaşlar ise hangi partinin ne kadar oy topladığını merak ediyorlar. İşte Ankara seçim sonuçları sorgulama sayfası.
Ankara'da açılan sandık oranı yüzde 100'e ulaştı ve oy dağılımları netlik kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüz de 51,5 ile Ankara'da en çok oy toplayan isim oldu. Muharrem İnce yüzde 36,2'lik bir oy potansiyeline ulaştı.
CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 24.06.2018
İL SONUÇLARI: ANKARA
Toplam Sandık : 11.328
Toplam Seçmen : 3.904.585
Açılan Sandık : 11.324
Açılan Sandık Oranı : % 99,96
Kullanılan Oy : 3.489.546
Geçerli Oy : 3.427.821
Katılım Oranı : % 89,4
Recep Tayyip Erdoğan : % 51,55 1.766.950
Muharrem İnce : % 36,2 1.240.893
Meral Akşener : % 9,04 309.869
Selahattin Demirtaş : % 2,06 70.739
Temel Karamollaoğlu : % 0,94 32.253
Doğu Perinçek : % 0,21 7.117
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018
İL SONUÇLARI: ANKARA
1. BÖLGE
Toplam Sandık : 4.058
Toplam Seçmen : 1.401.842
Açılan Sandık : 4.053
Açılan Sandık Oranı : % 99,88
Kullanılan Oy : 1.248.396
Geçerli Oy : 1.230.045
Katılım Oranı : % 89,16
MİLLET İTTİFAKI : % 49,93 614.176
CHP : % 35,97 442.417
İYİ PARTİ : % 12,57 154.678
SAADET PARTİSİ : % 1,39 17.081
CUMHUR İTTİFAKI : % 40,99 504.149
AK PARTİ : % 30,18 371.222
MHP : % 10,81 132.927
HDP : % 8,56 105.239
VATAN PARTİSİ : % 0,24 2.953
DİĞER : % 0,13 1.562
HÜDA PAR : % 0,09 1.078
2. BÖLGE
Toplam Sandık : 3.514
Toplam Seçmen : 1.185.218
Açılan Sandık : 3.514
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 1.056.907
Geçerli Oy : 1.040.863
Katılım Oranı : % 89,17
CUMHUR İTTİFAKI : % 66,26 689.634
AK PARTİ : % 51,15 532.399
MHP : % 15,11 157.235
MİLLET İTTİFAKI : % 29,6 308.096
CHP : % 17,44 181.527
İYİ PARTİ : % 10,59 110.183
SAADET PARTİSİ : % 1,57 16.386
HDP : % 3,78 39.324
VATAN PARTİSİ : % 0,18 1.834
HÜDA PAR : % 0,11 1.168
DİĞER : % 0,08 807
3. BÖLGE
Toplam Sandık : 3.756
Toplam Seçmen : 1.317.525
Açılan Sandık : 3.756
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 1.185.484
Geçerli Oy : 1.168.516
Katılım Oranı : % 89,98
CUMHUR İTTİFAKI : % 54,95 642.114
AK PARTİ : % 40,76 476.259
MHP : % 14,19 165.855
MİLLET İTTİFAKI : % 39,22 458.340
CHP : % 23,98 280.250
İYİ PARTİ : % 13,61 159.075
SAADET PARTİSİ : % 1,63 19.015
HDP : % 5,44 63.551
VATAN PARTİSİ : % 0,2 2.356
HÜDA PAR : % 0,13 1.570
DİĞER : % 0,01 114