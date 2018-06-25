Ankara seçim sonuçları belli oldu... İşte Ankara seçim sonucunda kazanan parti

Ankara seçim sonuçlarında son bilgiler geldi. Gerçekleşen 2018 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleriyle birlikte kazanan partiler yavaş yavaş açıklanmaya başladı. Ankara'da ikamet eden vatandaşlar ise hangi partinin ne kadar oy topladığını merak ediyorlar. İşte Ankara seçim sonuçları sorgulama sayfası.

Ankara'da açılan sandık oranı yüzde 100'e ulaştı ve oy dağılımları netlik kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüz de 51,5 ile Ankara'da en çok oy toplayan isim oldu. Muharrem İnce yüzde 36,2'lik bir oy potansiyeline ulaştı.

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 24.06.2018

İL SONUÇLARI: ANKARA

Toplam Sandık : 11.328

Toplam Seçmen : 3.904.585

Açılan Sandık : 11.324

Açılan Sandık Oranı : % 99,96

Kullanılan Oy : 3.489.546

Geçerli Oy : 3.427.821

Katılım Oranı : % 89,4

Recep Tayyip Erdoğan : % 51,55 1.766.950

Muharrem İnce : % 36,2 1.240.893

Meral Akşener : % 9,04 309.869

Selahattin Demirtaş : % 2,06 70.739

Temel Karamollaoğlu : % 0,94 32.253

Doğu Perinçek : % 0,21 7.117

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018

İL SONUÇLARI: ANKARA

1. BÖLGE

Toplam Sandık : 4.058

Toplam Seçmen : 1.401.842

Açılan Sandık : 4.053

Açılan Sandık Oranı : % 99,88

Kullanılan Oy : 1.248.396

Geçerli Oy : 1.230.045

Katılım Oranı : % 89,16

MİLLET İTTİFAKI : % 49,93 614.176

CHP : % 35,97 442.417

İYİ PARTİ : % 12,57 154.678

SAADET PARTİSİ : % 1,39 17.081

CUMHUR İTTİFAKI : % 40,99 504.149

AK PARTİ : % 30,18 371.222

MHP : % 10,81 132.927

HDP : % 8,56 105.239

VATAN PARTİSİ : % 0,24 2.953

DİĞER : % 0,13 1.562

HÜDA PAR : % 0,09 1.078

2. BÖLGE

Toplam Sandık : 3.514

Toplam Seçmen : 1.185.218

Açılan Sandık : 3.514

Açılan Sandık Oranı : % 100

Kullanılan Oy : 1.056.907

Geçerli Oy : 1.040.863

Katılım Oranı : % 89,17

CUMHUR İTTİFAKI : % 66,26 689.634

AK PARTİ : % 51,15 532.399

MHP : % 15,11 157.235

MİLLET İTTİFAKI : % 29,6 308.096

CHP : % 17,44 181.527

İYİ PARTİ : % 10,59 110.183

SAADET PARTİSİ : % 1,57 16.386

HDP : % 3,78 39.324

VATAN PARTİSİ : % 0,18 1.834

HÜDA PAR : % 0,11 1.168

DİĞER : % 0,08 807

3. BÖLGE

Toplam Sandık : 3.756

Toplam Seçmen : 1.317.525

Açılan Sandık : 3.756

Açılan Sandık Oranı : % 100

Kullanılan Oy : 1.185.484

Geçerli Oy : 1.168.516

Katılım Oranı : % 89,98

CUMHUR İTTİFAKI : % 54,95 642.114

AK PARTİ : % 40,76 476.259

MHP : % 14,19 165.855

MİLLET İTTİFAKI : % 39,22 458.340

CHP : % 23,98 280.250

İYİ PARTİ : % 13,61 159.075

SAADET PARTİSİ : % 1,63 19.015

HDP : % 5,44 63.551

VATAN PARTİSİ : % 0,2 2.356

HÜDA PAR : % 0,13 1.570

DİĞER : % 0,01 114

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