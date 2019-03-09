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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
09.03.2019 - 06:28, Son Güncelleme:

Ankara polisi 'Mayalılar'ın son üyesini yakaladı

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Ankara polisi 'Mayalılar'ın son üyesini yakaladı

Kendilerine "Mayalılar" ismini veren ve polisin çökerttiği hırsızlık çetesinin son üyesi yakalandı. Bir kişinin yaklaşık 100 bin lirasını çalan cezaevi firarisi Garip Mayalı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 4 Mart Pazartesi günü bir kişiye ait yaklaşık 100 bin lira paranın bulunduğu çantayı alıp kaçan kapkaççının yakalanması için çalışma başlattı.

Olayın yaşandığı çevredeki bina ve iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, çantayı alıp kaçtığı belirlenen cezaevi firarisi Garip Mayalı'yı (25) takibe alarak, bulunduğu araçta yakaladı.

Garip Mayalı'nın Ankara'da kendilerine "Mayalılar" ismini veren ve çökertilen hırsızlık çetesinin son üyesi olduğu belirtildi.

Mayalı'nın hırsızlık, kapkaççılık, uyuşturucu madde temin etme, mala zarar verme, başkasına ait kimlik ve kimlik bilgilerini kullanmak gibi 45 suç kaydının ve 17
yıl da kesinleşmiş infaz cezasının bulunduğu öğrenildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece 4 ayrı dosyadan tutuklandı.

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