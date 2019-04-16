Ankara Müzik ve Güzel Sanat Üniversitesi'ne 65 sürekli personel alımı yapılacak - İşte başvuru şartları

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bağlı birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında İŞ-KUR üzerinden Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi, Isıtma ve Havalandırma Cihaz Operatörü, Bilgisayar Teknolojileri Teknisyeni, Elektrikçi, Bahçıvan, Şoför, Engelli İşçi (Temizlik Görevlisi) ve Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul sayılmayacak şekilde yaralanan (Temizlik Görevlisi) olarak çalıştırılmak üzere sürekli işçi alınacaktır.



Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır.

Şartları sağlayan adaylar, başvurularını İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen

veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR



a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak,

d) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

e) Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

f) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu

imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu

örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

g) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

h) Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

i) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

j) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, şartları aranır.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR



• En az lise ve dengi okul mezunu olmak

• 18 – 45 yaş arasında olmak

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR



• 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak

• En az lise ve dengi okul mezunu olmak

• 18 – 45 yaş arasında olmak

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

ISITMA VE HAVALANDIRMA CİHAZI OPERATÖRÜ



•En az 8 (Sekiz) yıllık iş deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ve çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek

• En az lise ve dengi okul mezunu olmak

• 18 – 35 yaş arasında olmak

• Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen kurumlardan alınan Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım, Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçısı ve Doğalgaz Polietilen Boru Kaynakçısı sertifikalarına sahip olmak.

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ TEKNİSYENİ

• En az 2 (iki) yıllık iş deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ve çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek

• TUBİTAK ULAKBİM tarafından düzenlenen Pardus ve GNU/LINUX Sistem Yönetimi Eğitimi

Sertifikasına Sahip olmak

• IP Güvenlik Kamera sistemleri güvenlik sertifikasına sahip olmak

• En az lise ve dengi okul mezunu olmak

• Öğretim Kurumlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama ile ilgili bölümlerinden mezun olmak

• 18 – 30 yaş arasında olmak

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

ELEKTRİKÇİ (Genel)



• En az lise ve dengi okul mezunu olmak

• Öğretim Kurumlarının Elektrik ve Elektronik ile ilgili bölümlerinden mezun olmak

• En az 10 (On) yıllık iş deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ve çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek

• 18 – 45 yaş arasında olmak

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

BAHÇIVAN İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR



• Bahçıvan olarak en az 5 (beş) yıllık iş deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ve çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek

• En az lise ve dengi okul mezunu olmak

• 18 – 35 yaş arasında olmak

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

ŞOFÖR İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR



• En az lise ve dengi okul mezunu olmak

• En az 8 (Sekiz) yıllık iş deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ve çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek

• Src 2 ve Src 4 Belgesine Sahip olmak

• En az D sınıfı ehliyet sahibi olmak

• 18 – 40 yaş arasında olmak

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ OLARAK İSTİHDAM EDİLECEK OLAN ENGELLİ İŞÇİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR



• En az lise ve dengi okul mezunu olmak

• Engelli işçi olarak çalışma talebinde bulunanların en az %40 engelli olduğuna dair tam teşekkülü sağlık kurulundan alınan sağlık raporu ile belgelendirmek

• 18 – 40 yaş arasında olmak

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ OLARAK İSTİHDAM EDİLECEK OLAN ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANANLAR İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR



• En az İlköğretim okul mezunu olmak

• Terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı

• Eski hükümlü olarak başvuranlar ise İlgili Savcılıkça düzenlenmiş olan Eski hükümlülük belgesi

• 18 – 40 yaş arasında olmak

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ



İŞKUR tarafından bildirilen nihai listede yer alan adaylar istenen belgeleri 25/04/2019 - 26/04/2019 tarihleri arasında Turan Güneş Bulvarı Yukarı Dikmen Mahallesi, 648. Cadde, No:4 06550 Oran Çankaya/ ANKARA adresinde bulunan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne elden teslim edeceklerdir. Yukarıda belirtilen tarih aralığında belgelerini teslim etmeyen yada eksik teslim edenler kura çekimine ve sözlü mülakata alınmayacaktır.

KURA TARİHİ VE YERİ



30/04/2019 tarihinde saat 10:30’ da Turan Güneş Bulvarı Yukarı Dikmen Mahallesi, 648. Cadde, No:4 06550 Oran Çankaya/ ANKARA adresinde bulunan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde yapılacaktır.

MÜLAKAT TARİHİ VE YERİ



Mülakat gün, saat ve yeri ile mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin https://www.mgu.edu.tr internet adresinde duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.