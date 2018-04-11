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    Ankara metrosunda korkutan patlama sesi

    Gökhan CEYLAN/ANKARA (DHA) - İHA
    11.04.2018 - 09:45 | Son Güncelleme:

    Ankara’da yolcu dolu metro vagonunda kısa devre sonucu yaşanan patlama sesi paniğe neden oldu. Metro seferleri 10 dakika durdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Ankara Valiliği, olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

    Olay, sabah saatlerinde Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hastane metro istasyonunda yolcu almak için duran trenin elektrik panosunda kısa devre oluştu. Panodan çıkan kıvılcımla birlikle ufak çaplı bir patlama sesi de duyuldu. Bir anda panikleyen yolcular, kendilerini vagonlardan dışarı attı. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda sağlık ekipleri, istasyon önünde hazır bekletildi. Kısa süreli bir duraksamanın ardından metro seferleri olağan seyrine döndü.

    VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

    Ankara Valiliği, Ankara Yenimahalle Metrosu’nda saat 08.10’da meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı.

    Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
    "Bugün sabah 08.10 sularında Yenimahalle ilçemizde bulunan Hastane- Metro İstasyonunda maddi hasarlı bir patlama meydana gelmiştir. İlk tespitlere göre patlamanın istasyondaki elektrik panosundan kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Patlamada can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır. Metro seferleri 10 dakikalık aradan sonra tekrar başlatılmıştır. Başlatılan inceleme ve soruşturma devam etmekte olup yapılan teknik incelemenin ardından kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

     

    Etiketler: Ankara metrosu , elektrik trafosu , NoMobil , gündem
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