Ankara metro çalışma saatleri - Ankara metrosu kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, en son sefer saat kaçta?

Büyükşehirlerde kullanılan metrolar vatandaşlar için ulaşım açısından büyük kolaylık sağlıyor. Ankara metrosu da haftanın her günü vatandaşların hizmetinde. Peki, Ankara metrosu kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, en son sefer saat kaçta? İşte Ankara metro çalışma saatleri...



Ankara Metrosu Çalışma Saatleri



Gün içerisinde milyonlarca insanın tercih ettiği ve trafik sorununu ortadan kaldıran metrolar haftanın her günü çalışmaktadır. Sabah saat 06:00'da başlayan Ankara Metrosu, hizmete ara vermeden gece saat 01:00'a kadar çalışır. Dini ve resmi bayramlarda da çalışmalar aynı mesai saati ile devam eder. Genellikle Ankara'da dini bayramlarda metrolar ücretsiz kullanılmaktadır. Ücretsiz kullanımla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi gerekli duyuruyu yapmaktadır.



Ankara Metrosu Saatleri



Ankara Metrosu yani Ankara metrosu saat 06:00 ile 01:00 arasında vatandaşların ulaşımını sağlamaktadır. Fakat kart dolum ya da Ankara kart ile ilgili işlemler için istasyonlarda bulunan görevliler mesaiye sabah 08:00'da başlar. Akşam 17:30'da bitirir. Bu saatler dışında Ankara Kart ile ilgili işlemleri Ankara Kart makinelerinden yapmak gerekir.



Ankara Metrosu Durakları



Ankara metrosu olarak bilinen Ankara Metrosu, A1 metro hattı üzerinden vatandaşlara hizmet vermektedir. A1 metro hattı Dikimevi ile AŞTİ arasında hizmet vermektedir. Bu hat üzerinde;

Kurtuluş

Kolej.

Kızılay.

Demirtepe.

Maltepe.

Tandoğan.

Beşevler gibi duraklar yer almaktadır.



Koru Metrosu Saatleri ve Durakları



Koru metrosu da Ankara Metrosu gibi sabah 06:00 ile gece 01:00'a kadar vatandaşların ulaşımını sağlar. Koru metro durakları ise Kızılay durağından başlayarak, Milli Kütüphane, Söğütözü, Tarım Bakanlığı, Beytepe ve Koru durağına kadar ulaşımı sağlar.