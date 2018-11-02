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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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02.11.2018 - 22:30, Son Güncelleme:

Ankara-Mersin işbirliği

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
Ankara-Mersin işbirliği

CHP’nin yerel seçimler için İYİ Parti’yle görüştüğü öğrenildi. Görüşmeleri CHP adına Bülent Tezcan, İYİ Parti adına da Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın yürüttüğü konuşuluyor. Ankara’da Mansur Yavaş, Mersin’de mevcut Belediye Başkanı Burhanettin Kocamazlar’ın iki partinin adayı olabileceği belirtiliyor.

YEREL seçimler için geri sayım sürerken hem aday belirleme hem de farklı partilerle yapılacak işbirliği görüşmeleri hızlandı. Kulislere yansıyan iddialara göre CHP ve İYİ Parti, yerel seçimler için arka kapı diplomasisi yürütüyor. Görüşmelerin seçim ittifakı yerine belli yerlerde işbirliğini kapsadığı belirtiliyor.

PM ONAYLAMALI

CHP’nin Ankara ve Mersin’de ortak aday çıkaracağı da kulislere yansıyan bir başka bilgi. Kılıçdaroğlu’nun ‘Ankara adayı’ olarak duyurduğu Mansur Yavaş’ın iki partinin ortak adayı olacağı konuşuluyor. Mersin’de ise mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı MHP’li Burhanettin Kocamazlar’ın da adı kulislerde ortak aday olarak geçiyor. Kocamazlar’ın partisi tarafından aday gösterilemeyeceği açıklanmıştı. Her iki isme Parti Meclisi’nden (PM) onay verilip verilmeyeceği de merak ediliyor. Yavaş’ın adaylığıyla ilgili PM üyelerinden eleştirilerin geldiği bilgisi kamuoyuna yansımıştı. Son alarak Ankara’da yapılan bölge toplantısında partililer Yavaş’ın adaylığına sert tepki gösterdiği öğrenildi.

Kulislerde Kılıçdaroğlu’nun Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi için de adayını bulduğu konuşuluyor. Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü görevini sürdüren Dr. Şafak Başa aday gösterilecek. Mülkiye başmüfettişliği de yapan Başa, Mesudiye kaymakamlığı görevini yürütürken dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in ‘köykent projesi’nin hazırlanması ve uygulanmasıyla görevlendirilmişti.

TALAY AFFINI İSTEDİ

Adana’da ise yapılan anketlerden Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın isminin diğer adayların 7 puan önünde çıktığı öğrenildi. CHP’nin Hatay ve Burdur’da da mevcut belediye başkanlarıyla devam etme kararı aldığı belirtildi. Denizli’de ise Melike Basmacı’nın adaylığına kesin gözüyle bakılıyordu. Basmacı’nın Genel Merkez’den gelen teklif üzerine önseçim istediği öğrenildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığını açıklayan Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı eski Kültür Bakanı İstemihan Talay ise partideki görevinden ayrıldı. Talay, “Haksız rekabet eleştirisi olmaması için Genel Başkanımıza ve bana bir tenkit yöneltilmemesi anlayışı içinde kendi irademle görevimden ayrılmanın etik olarak uygun olacağını düşündüm. Bunu kendisiyle paylaşıp izin istedim” açıklamasını yaptı.

İZMİR İÇİN VEKİL ADAY OLMAYACAK

- CHP’de en çok tartışılan illerden biri de İzmir. Aday olmayacağını açıklayan mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise geçen hafta Kılıçdaroğlu’na veda ziyaretinde bulundu. Kocaoğlu’nun Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kırmızı çizgisi olduğunu ve bu iki isimden birinin aday olması halinde partiyle ilişkisini kopartacağını söylediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun ise yakın çevresine İzmir’de, bir milletvekilini aday göstermeyeceğini, adaylarının Kocaoğlu’nu üzmeyecek bir isim olacağını söylediği öğrenildi.

LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA DESTEK

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından video paylaştı. Kılıçdaroğlu, maske takarak destek verdiği lösemili çocuklara, “Sevgili çocuklar, sizi seviyorum ve mücadelenize sonuna kadar destek veriyorum” sözleriyle seslendi.

 

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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