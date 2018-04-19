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Ankara merkezli FETÖ operasyonu... Eski Danıştay üyeleri gözaltında
AA
19.04.2018 - 08:08 | Son Güncelleme:
FETÖ terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor. Son olarak bugün Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi. Telefonlarında ByLock bulunduğu iddia edilen 7 eski Danıştay üyesi gözaltına alındı.
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