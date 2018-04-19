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    Ankara merkezli FETÖ operasyonu... Eski Danıştay üyeleri gözaltında

    AA
    19.04.2018 - 08:08 | Son Güncelleme:

    FETÖ terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor. Son olarak bugün Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi. Telefonlarında ByLock bulunduğu iddia edilen 7 eski Danıştay üyesi gözaltına alındı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7'si eski Danıştay personeli 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    Ayrıntılar birazdan...

    Etiketler: ByLock , NoMobil , gündem
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