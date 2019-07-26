Ankara merkezli 7 ilde '3 köşe' operasyonu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAnkara merkezli 7 ilde '3 köşe' operasyonu
GeriGündem Ankara merkezli 7 ilde '3 köşe' operasyonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
26.07.2019 - 13:48, Son Güncelleme:

Ankara merkezli 7 ilde '3 köşe' operasyonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ankara merkezli 7 ilde '3 köşe' operasyonu

Ankara merkezli 7 ilde, uyuşturucu ve organize suç örgütlerine silah temin eden üç farklı gruba yönelik operasyonda 47 şüpheli yakalandı. Yaklaşık bir yıldır devam eden soruşturma kapsamında daha önce gerçekleştirilen ara yakalamalarla gözaltına alınan şüpheli sayısı 81 olurken, bunlardan 20'sinin tutuklandığı öğrenildi. Şüphelilerin ele geçirdikleri kaçak ve çalıntı silahların seri numarasını sildikleri, kuru sıkı tabancaları, namlu ve mekanizmalarını değiştirerek gerçek silaha çevirdikleri belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu ve organize suç örgütlerine silah temin eden üç farklı grubu yaklaşık bir yıldır teknik ve fiziki olarak takip eden Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Ankara'nın yanı sıra Antalya, Bartın, Düzce, Kırıkkale, İstanbul ve Çankırı'da önceden belirlenen ve aralarında imalathane olarak kullanılan yerlerin de bulunduğu 76 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

"3 Köşe" adı verilen operasyonda şüpheliler ile 67 ruhsatsız tabanca, 40 ruhsatsız tüfek, bin 50 fişek, 2 namlu, 9 şarjör ile yüklü miktarda uyuşturucu madde, silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ve fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin ele geçirdikleri kaçak ve çalıntı silahların seri numarasını sildikleri, kuru sıkı tabancaları, namlu ve mekanizmalarını değiştirerek gerçek silaha çevirdikleri belirlendi.

Soruşturma kapsamındaki ara yakalamalarda gözaltına alınan 34 kişi ile yakalanan şüpheli sayısı 81'e ulaştı. Ara yakalamalarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 20 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

Son operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerine başlandığı, diğer illerde yakalananların ise Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirileceği kaydedildi.

Ankara merkezli 7 ilde 3 köşe operasyonu

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Yeni parti iddialarıyla ilgili konuştu: 'İhanet içinde olanlar bedelini öderler'
Avrupa alarmda! Türkiye'ye de sıcak hava dalgası gelecek mi? İşte cevabı...
Adnan Oktar suç örgütünde dikkat çeken ayrıntı
Teslim olan PKK'lıdan İHA ve SİHA itirafı