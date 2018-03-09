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    Son dakika: 20 ilde operasyon! Çok sayıda öğretmen hakkında gözaltı kararı…

    İHA
    09.03.2018 - 09:33 | Son Güncelleme:

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 92 öğretmen hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı işlemleri Ankara merkezli 20 ilde yürütülüyor.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan FETÖ şüphelisi 92 öğretmen hakkında Ankara merkezli 20 ilde gözaltı kararı verdi.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 92 öğretmen hakkında 09.03.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Ankara ve 19 ilde devam etmektedir" denildi.

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    Etiketler: öğretmen , gözaltı , son dakika , gündem
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