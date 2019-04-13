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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Ankara meclis üyelerini uyardı: Sözde mağduriyeti güçlendirmeyin

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
Ankara meclis üyelerini uyardı: Sözde mağduriyeti güçlendirmeyin

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerine, “Uzlaşmacı bir politika izleyin. Vatandaşın hayrına olacak projelere ‘evet’ deyin. Ankara meclis üyeliklerindeki sayısal çoğunlukla kendisinin (Mansur Yavaş) sözde mağduriyetini güçlendirmeyin. ‘Bana izin vermediler. O yüzden projelerimi hayata geçiremedim’ gibi bir algı oluşturmalarına izin vermeyin” uyarısında bulundu. AK Parti’den ayrılanların tekrar partiye dönemeyeceğine de işaret eden Erdoğan, “Trenimizden inen bir daha binemez. Bu bir takım oyunudur” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün partisinin genel merkezinde AK Parti Ankara ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleriyle bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’nın kaybedilmesinin ardından il teşkilatına moral veren Erdoğan şunları söyledi:

SEÇİM BİTTİ PROJELERE ODAKLANIN

“Ankara ilçelerinde büyük bir üstünlüğümüz var. Ankara belediye meclisinde sayısal çoğunluk AK Parti’nin. Moral bozukluğunuz olmasın. Birbirimize kenetlenerek yolumuza devam edeceğiz. Sonuçta takdir milletindir. Eksiğinizi kendinizde arayın. Seçim bitti, artık önünüze bakın ve projelerinize odaklanın. Özellikle ilçelerde vatandaşlara verdiğimiz sözleri yerine getirin.

KAVGACI DEĞİL UZLAŞMACI OLUN

Belediye meclisinde vatandaşın hayrına olacak projelere ‘evet’ deyin. Kavgacı bir politika izlemeyin. Her zaman uzlaşmacı olun. Halkın menfaatine dokunacak projeleri fevri hareketlerle engellemeyin. Ankara meclis üyeliklerindeki sayısal çoğunlukla kendisinin (Mansur Yavaş) sözde mağduriyetini güçlendirmeyin. ‘Bana izin vermediler. O yüzden projelerimi hayata geçiremedim’ gibi bir algı oluşturmalarına izin vermeyin.”

 

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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