Ankara meclis üyelerini uyardı: Sözde mağduriyeti güçlendirmeyin
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerine, “Uzlaşmacı bir politika izleyin. Vatandaşın hayrına olacak projelere ‘evet’ deyin. Ankara meclis üyeliklerindeki sayısal çoğunlukla kendisinin (Mansur Yavaş) sözde mağduriyetini güçlendirmeyin. ‘Bana izin vermediler. O yüzden projelerimi hayata geçiremedim’ gibi bir algı oluşturmalarına izin vermeyin” uyarısında bulundu. AK Parti’den ayrılanların tekrar partiye dönemeyeceğine de işaret eden Erdoğan, “Trenimizden inen bir daha binemez. Bu bir takım oyunudur” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün partisinin genel merkezinde AK Parti Ankara ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleriyle bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’nın kaybedilmesinin ardından il teşkilatına moral veren Erdoğan şunları söyledi:
SEÇİM BİTTİ PROJELERE ODAKLANIN
“Ankara ilçelerinde büyük bir üstünlüğümüz var. Ankara belediye meclisinde sayısal çoğunluk AK Parti’nin. Moral bozukluğunuz olmasın. Birbirimize kenetlenerek yolumuza devam edeceğiz. Sonuçta takdir milletindir. Eksiğinizi kendinizde arayın. Seçim bitti, artık önünüze bakın ve projelerinize odaklanın. Özellikle ilçelerde vatandaşlara verdiğimiz sözleri yerine getirin.
KAVGACI DEĞİL UZLAŞMACI OLUN
Belediye meclisinde vatandaşın hayrına olacak projelere ‘evet’ deyin. Kavgacı bir politika izlemeyin. Her zaman uzlaşmacı olun. Halkın menfaatine dokunacak projeleri fevri hareketlerle engellemeyin. Ankara meclis üyeliklerindeki sayısal çoğunlukla kendisinin (Mansur Yavaş) sözde mağduriyetini güçlendirmeyin. ‘Bana izin vermediler. O yüzden projelerimi hayata geçiremedim’ gibi bir algı oluşturmalarına izin vermeyin.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle