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    Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor. Bahçeli, listeyi neden erken açıkladı?

    AYSEL ALP/ANKARA
    18.05.2018 - 14:49 | Son Güncelleme:

    MHP’nin 24 Haziran seçimleri için milletvekili aday listesini üç gün erken açıklaması Başkent siyasetine bomba gibi düştü. Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin bu hamleyle partide istemediği isimlere “İsteyen gidebilir, başka partilerden aday olabilir” mesajı verdiği iddia edildi.

    Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor. Bahçeli, listeyi neden erken açıkladıSeçim takvimine göre partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim etme süresi 21 Mayıs Salı günü dolacak. Buna karşın MHP, 01.00 sularında aday listesini Twitter üzerinden kamuoyuna duyurdu.

    8 İSİM LİSTEYE ALINMADI

    Milletvekilliği için başvuru yapmasına rağmen 8 isim Mehmet Parsak, Oktay Vural, Ahmet Kenan Tanrıkulu, Seyfettin Yılmaz, Mustafa Mit, Mehmet Günal, Mehmet Necmettin Ahrazoğlu, Oktay Öztürk aday gösterilmedi. Listede yer almamasına en çok şaşılan isim Mehmet Parsak oldu.

    Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne ilişkin Anayasa değişikliği paketi için AK Parti ile yapılan görüşmeleri MHP adına Mehmet Parsak yürütmüştü. Parsak, iki partinin birlikteliğini “Cumhur ittifakı tankın üzerinde oluştu” sözleriyle savunmuştu.

    İLK İŞARET KURULTAYDA

    Bahçeli, bazı isimlerle çalışmayacağının ilk işaretini 9'ncu kez genel başkan seçildiği ve Mart ayında yapılan kurultayda vermişti. Genel Başkan Yardımcısı olarak kurultaya giden üç ismi Oktay Öztürk, Mehmet Günal ve Ahmet Kenan Tanrıkulu’nu 75 kişilik Merkez Yönetim Kurulu listesine almamıştı. Kimi isimlerin listeye alınmamalarının AK Parti ile yapılan cumhur ittifakına karşı tereddütte kalmalarından kaynaklandığı yorumu yapılıyor. Ancak bu sekiz ismin listede yer almayışının tek bir nedene bağlanamayacağı da vurgulanıyor.

    İSTİFA BEKLENMİYOR

    Bahçeli’nin, milletvekili aday listesini erken açıklamakla bazı isimlere ‘gidin’ mesajı verse de bu kişilerin büyük bölümünün MHP’den istifa etmeyecekleri konuşuluyor. İYİ Parti'ye geçebilecekleri yorumları yapılan bazı isimler Hürriyet’e “Burası bizim partimiz, hiç bir yere gitmeyiz” diyor. İYi Parti kaynakları da “Bizden vekil gösterileceklerini sanmıyoruz. Aday adaylığı sürecimiz tamamlandı. Ancak bundan sonrası genel başkanımızın takdiri” yorumunu yapıyor.

    Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor. Bahçeli, listeyi neden erken açıkladı

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