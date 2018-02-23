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    Ankara Kitap Fuarı | 12. Ankara Kitap Fuarı devam ediyor

    Hürriyet Haber
    23.02.2018 - 15:18 | Son Güncelleme:

    Ankara Kitap Fuarı, bu yıl 12'nci kez kapılarını kitapseverlere açtı. ATO Congresium’da 300’ü aşkın yayınevinin katıldığı fuarda Ankaralıların katılacağı söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktiviteleri de gerçekleştirilecek. Peki Ankara kitap fuarı ne zaman bitecek? 12. Ankara Kitap Fuarı ne zaman bitecek?

    300'ü aşkın yakın yayınevi ve 700'e yakın yazarın okuyucuları ile buluşacağı Ankara Kitap Fuarı, 12'nci kez kapılarını kitapseverlere açtı. Fuara başkentlilerin ilgisi ise oldukça yoğundu. Onbinlerce kitabın bulunduğu fuarda şiir, panel ve söyleşi gibi etkinliklerde gerçekleşti. İşte 12. Ankara Kitap Fuarı hakkında detaylar...

    12. Ankara Kitap Fuarı’nda ünlü yazarlar okuyucularıyla bir araya geliyor. 25 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek olan 12. Ankara Kitap Fuarı’nda sevilen yazarların kitaplarına ulaşma şansı devam ediyor.

    Geçtiğimiz hafta sonu ünlü yazarlar Yılmaz Özdil, Muazzez İlmiye Çığ, Tufan Gündüz, Erhan Afyoncu, Üstün Dökmen, Ahmet Şafak, Canan Tan, Metin Uca, Saygı Öztürk, Can Yılmaz, Zafer Algöz gibi birbirinden ünlü isimlerin okuyucularıyla buluştuğu fuarda ünlü sanatçı Can Bonomo da hayranlarıyla bir araya geldi. Bu hafta sonu da birbirinden ünlü yazarlar imza günlerinde okurlarıyla buluşacak. Söyleşilerin de olacağı 12. Ankara Kitap Fuarı ile ilgili bilgilere ankarakitapfuari.org adresinden ulaşılabiliyor.

    ATO Congresium'da 300'ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuarda 10 gün süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktivitelerinin de olduğu binden fazla etkinlik gerçekleştirilecek. Türkiye'nin ünlü yazarlarının imza ve söyleşi programları düzenleneceği ve 450 binin üzerine ziyaretçiye ev sahipliği yapması beklenen fuar, hafta içi öğrenci, öğretmen ve engellilere ücretsiz olacak. Fuar, 25 Şubat'a kadar 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek. Ankara Kitap Fuarı, Eylül Fuarcılık tarafından Milli Eğitim Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ve Avrasya Yazarlar Birliği iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

    Etiketler: Ankara Kitap Fuarı , 12. Ankara Kitap Fuarı , Ankara , Kitap , Fuar , son dakika
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