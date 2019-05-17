Ankara, İstanbul ve İzmir'de sahur saat kaçta yapılacak? İl il sahur vakitleri

Mübarek üç ayların sonuncusu olan ramazan ayı, tüm yurtta ibadet ve dualarla idrak ediliyor. Türkiye genelinde sahur ve iftar hazırlıkları yapılırken, sahur saat bilgileri de en fazla araştırılan konular arasında yer tutuyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bilgiler doğrultusunda, Ankara, İstanbul İzmir dahil il il sahur ve iftar vakitleri.

SAHUR SAAT KAÇTA?

Oruca niyet edecek olan İstanbul halkı sahuru saat 03:49'da Ankara'da 03:40'da İzmir'de 04:11'de yapacak. Diğer illerin iftar saatleri ise aşağıdaki linke tıklayarak öğrenilebilecek.

İSTANBUL İÇİN SAHUR SAATLERİ

Miladi Tarih İmsak(Sahur) Güneş Öğle İkindi Akşam(İftar) Yatsı 17 Mayıs 2019 Cuma 03:51 05:38 13:05 17:01 20:23 22:03 18 Mayıs 2019 Cumartesi 03:49 05:37 13:06 17:01 20:24 22:04 19 Mayıs 2019 Pazar 03:48 05:36 13:06 17:02 20:25 22:05 20 Mayıs 2019 Pazartesi 03:46 05:35 13:06 17:02 20:26 22:07 21 Mayıs 2019 Salı 03:45 05:35 13:06 17:02 20:27 22:08 22 Mayıs 2019 Çarşamba 03:44 05:34 13:06 17:03 20:28 22:10 23 Mayıs 2019 Perşembe 03:42 05:33 13:06 17:03 20:29 22:11

ANKARA İÇİN SAHUR SAATLERİ

Miladi Tarih İmsak(Sahur) Güneş Öğle İkindi Akşam(İftar) Yatsı 17 Mayıs 2019 Cuma 03:41 05:25 12:50 16:44 20:05 21:41 18 Mayıs 2019 Cumartesi 03:40 05:24 12:50 16:44 20:06 21:43 19 Mayıs 2019 Pazar 03:39 05:24 12:50 16:44 20:07 21:44 20 Mayıs 2019 Pazartesi 03:37 05:23 12:50 16:45 20:07 21:45 21 Mayıs 2019 Salı 03:36 05:22 12:50 16:45 20:08 21:47 22 Mayıs 2019 Çarşamba 03:35 05:21 12:50 16:45 20:09 21:48 23 Mayıs 2019 Perşembe 03:33 05:21 12:50 16:45 20:10 21:49

İZMİR İÇİN SAHUR SAATLERİ

Miladi Tarih İmsak(Sahur) Güneş Öğle İkindi Akşam(İftar) Yatsı 17 Mayıs 2019 Cuma 04:12 05:52 13:13 17:04 20:24 21:57 18 Mayıs 2019 Cumartesi 04:11 05:51 13:13 17:04 20:25 21:58 19 Mayıs 2019 Pazar 04:09 05:50 13:13 17:05 20:26 21:59 20 Mayıs 2019 Pazartesi 04:08 05:50 13:13 17:05 20:26 22:00 21 Mayıs 2019 Salı 04:07 05:49 13:13 17:05 20:27 22:02 22 Mayıs 2019 Çarşamba 04:06 05:48 13:13 17:05 20:28 22:03 23 Mayıs 2019 Perşembe 04:05 05:47 13:13 17:06 20:29 22:04

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).