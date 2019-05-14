Ankara, İstanbul ve İzmir'de sahur saat kaçta yapılacak? İl il sahur saatleri
On bir ayın sultanı huzur ve bereket ayı ramazanın dokuzuncu gününü geride bırakmamızın ardından, sahur saatlerine yönelik araştırmalar da hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı daha önce internet sitesi üzerinden, imsakiye bilgilerine göre sahur ve iftar vakitleri açıklamıştı. Peki, bu gece Ankara, İstanbul ve İzmir'de sahur saat kaçta yapılacak? İşte, Diyanet'in bilgisine göre il il sahur saatleri.
Yurt genelinde oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, Diyanet'in yayımladığı, sahur saatlerini merak etmeye başladı. Vatandaşlar sahur hazırlıklarını bu bilgiler doğrultusunda tamamlayacak. Peki, bu gece sahur saat kaçta? Sahura kaç saat kaldı? İşte, Ankara, İstanbul ve İzmir ve diğer iller sahil sahur vakitleri.
İSTANBUL İÇİN SAHUR SAATLERİ
|Miladi Tarih
|İmsak(Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam(İftar)
|Yatsı
|14 Mayıs 2019 Salı
|03:55
|05:41
|13:05
|17:00
|20:20
|21:58
|15 Mayıs 2019 Çarşamba
|03:54
|05:40
|13:05
|17:01
|20:21
|22:00
|16 Mayıs 2019 Perşembe
|03:52
|05:39
|13:05
|17:01
|20:22
|22:01
|17 Mayıs 2019 Cuma
|03:51
|05:38
|13:05
|17:01
|20:23
|22:03
|18 Mayıs 2019 Cumartesi
|03:49
|05:37
|13:06
|17:01
|20:24
|22:04
|19 Mayıs 2019 Pazar
|03:48
|05:36
|13:06
|17:02
|20:25
|22:05
|20 Mayıs 2019 Pazartesi
|03:46
|05:35
|13:06
|17:02
|20:26
|22:07
ANKARA İÇİN SAHUR SAATLERİ
|Miladi Tarih
|İmsak(Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam(İftar)
|Yatsı
|14 Mayıs 2019 Salı
|03:46
|05:28
|12:50
|16:43
|20:02
|21:37
|15 Mayıs 2019 Çarşamba
|03:44
|05:27
|12:50
|16:43
|20:03
|21:39
|16 Mayıs 2019 Perşembe
|03:43
|05:26
|12:50
|16:44
|20:04
|21:40
|17 Mayıs 2019 Cuma
|03:41
|05:25
|12:50
|16:44
|20:05
|21:41
|18 Mayıs 2019 Cumartesi
|03:40
|05:24
|12:50
|16:44
|20:06
|21:43
|19 Mayıs 2019 Pazar
|03:39
|05:24
|12:50
|16:44
|20:07
|21:44
|20 Mayıs 2019 Pazartesi
|03:37
|05:23
|12:50
|16:45
|20:07
|21:45
İZMİR İÇİN SAHUR SAATLERİ
|Miladi Tarih
|İmsak(Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam(İftar)
|Yatsı
|14 Mayıs 2019 Salı
|04:16
|05:55
|13:13
|17:04
|20:21
|21:53
|15 Mayıs 2019 Çarşamba
|04:15
|05:54
|13:13
|17:04
|20:22
|21:54
|16 Mayıs 2019 Perşembe
|04:13
|05:53
|13:13
|17:04
|20:23
|21:55
|17 Mayıs 2019 Cuma
|04:12
|05:52
|13:13
|17:04
|20:24
|21:57
|18 Mayıs 2019 Cumartesi
|04:11
|05:51
|13:13
|17:04
|20:25
|21:58
|19 Mayıs 2019 Pazar
|04:09
|05:50
|13:13
|17:05
|20:26
|21:59
|20 Mayıs 2019 Pazartesi
|04:08
|05:50
|13:13
|17:05
|20:26
|22:00
Ramazan sayfamızda bulunan sayaçtan ikamet ettiğiniz ili seçip sahura ne kadar süre kaldığını, ayrıca diğer illerin sahur saatini görüntüleyebilirsiniz.
ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).
Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.
Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).
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