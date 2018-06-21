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    Ankara için şiddetli yağış uyarısı! 2 saat içinde...

    Hürriyet Haber
    21.06.2018 - 16:33 | Son Güncelleme:

    Ankara'nın özellikle güney ve batı ilçelerinde 2 saat içerisinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek, su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nde yapılan son değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerine kadar Ankara'nın güney ve batı ilçelerinde (Gölbaşı, Yenimahalle, Etimesgut ve Sincan yerel kuvvetli (15-30 kg/m2) yağışlar beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Ankara'ya doğru ilerlemekte olan yağış yüklü hava kütlesi meteoroloji radarına da yansıdı.

    Öte yandan İstanbul'da cumartesi ve pazar günleri sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

    Ankara için şiddetli yağış uyarısı 2 saat içinde...

    Ankara için şiddetli yağış uyarısı 2 saat içinde...

     

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    Etiketler: sağanak yağış , son dakika , haberler
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