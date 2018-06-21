Ankara için şiddetli yağış uyarısı! 2 saat içinde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nde yapılan son değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerine kadar Ankara'nın güney ve batı ilçelerinde (Gölbaşı, Yenimahalle, Etimesgut ve Sincan yerel kuvvetli (15-30 kg/m2) yağışlar beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Ankara'ya doğru ilerlemekte olan yağış yüklü hava kütlesi meteoroloji radarına da yansıdı.



Öte yandan İstanbul'da cumartesi ve pazar günleri sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.







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