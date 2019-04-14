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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nursima ÖZONUR / DHA
14.04.2019 - 01:03, Son Güncelleme:

‘Ankara için ortak irade koyacağız’

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‘Ankara için ortak irade koyacağız’

ANKARA Büyükşehir Belediye Meclisi yerel seçimlerin ardından Mansur Yavaş’ın başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıya ‘cumhur ittifakı’nın 107, ‘millet ittifakı’nın 40 Meclis üyesi katıldı. Yavaş konuşmasında, 5.5 milyon Ankaralının sorumluluğunu, bu ağır borcu birlikte taşıyacaklarını vurgulayarak özetle şöyle dedi: “Ankara’ya hizmet yolunda sizlerle yapacağım kader ve güç birliğinin nasıl hayra vesile olacağını hep birlikte görecek, süreçten alnımızın akıyla çıkacağız. Meclis üye dağılımında ağırlığın AK Parti’de olması beni hiç rahatsız etmemiştir, etmeyecek de. Buradaki tüm arkadaşlarımın, söz konusu Ankara’ya hizmet olunca, hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan, gerçekleşecek her faaliyet ve projede, Ankara için ortak irade koyacağına inancım tamdır. El ele vererek, vicdan ve ortak akıl eşliğinde uygulayacağımız projelerde, burada bulunan sizlerin kasten engel olmaya yönelik bir tavır takınacağınızı kesinlikle düşünmüyorum.” Yavaş’ın ardından konuşan AK Parti Meclis Grup Başkanı Mümin Altunışık “Buraya yapılacak bütün hizmetler ve katma değer sağlayacak her konuya AK Parti grubu ve cumhur ittifakı olarak ‘evet’ diyeceğiz. Ankara’mızı daha ileriye taşıyacağız” dedi.

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