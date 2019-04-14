‘Ankara için ortak irade koyacağız’
ANKARA Büyükşehir Belediye Meclisi yerel seçimlerin ardından Mansur Yavaş’ın başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantıya ‘cumhur ittifakı’nın 107, ‘millet ittifakı’nın 40 Meclis üyesi katıldı. Yavaş konuşmasında, 5.5 milyon Ankaralının sorumluluğunu, bu ağır borcu birlikte taşıyacaklarını vurgulayarak özetle şöyle dedi: “Ankara’ya hizmet yolunda sizlerle yapacağım kader ve güç birliğinin nasıl hayra vesile olacağını hep birlikte görecek, süreçten alnımızın akıyla çıkacağız. Meclis üye dağılımında ağırlığın AK Parti’de olması beni hiç rahatsız etmemiştir, etmeyecek de. Buradaki tüm arkadaşlarımın, söz konusu Ankara’ya hizmet olunca, hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan, gerçekleşecek her faaliyet ve projede, Ankara için ortak irade koyacağına inancım tamdır. El ele vererek, vicdan ve ortak akıl eşliğinde uygulayacağımız projelerde, burada bulunan sizlerin kasten engel olmaya yönelik bir tavır takınacağınızı kesinlikle düşünmüyorum.” Yavaş’ın ardından konuşan AK Parti Meclis Grup Başkanı Mümin Altunışık “Buraya yapılacak bütün hizmetler ve katma değer sağlayacak her konuya AK Parti grubu ve cumhur ittifakı olarak ‘evet’ diyeceğiz. Ankara’mızı daha ileriye taşıyacağız” dedi.
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