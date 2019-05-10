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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.05.2019 - 15:44, Son Güncelleme:

Ankara için iftara kaç saat kaldı? İşte, 81 ilin iftar saatleri

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Ankara için iftara kaç saat kaldı? İşte, 81 ilin iftar saatleri

Yurt genelinde Ramazan ayının 5’nci günü idrak ediliyor. 29 gün boyunca oruç tutacak olan Ankara'daki vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında günlük sahur ve iftar saatleri geliyor. Oruç ibadetini hakkıyla yerine getirmek ve iftar hazırlıklarına başlamak isteyenler, Ankara'nın 10 Mayıs tarihli imsakiye bilgilerini öğrenmeye çalışıyor. Peki, Ankara için iftara kaç saat kaldı? İşte, 81 ilin iftar saatleri

Akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte Ankara ve ilçelerinde ikamet eden vatandaşları da iftar heyecanı başladı. Diyanet daha önce 7 bölge ve 81 ilin 2019 imsakiye bilgilerini halkın erişimine açmıştı. Beşinci gün sahurunu geride bırakan başkentteki vatandaşlar, iftar hazırlıkları için ezanın okunacağı saate odaklandı. Ankara için iftara kaç saat kaldı? İşte, 81 ilin iftar saatleri

Ramazan sayfamızda bulunan sayaçtan Ankara için iftara ne kadar süre kaldığını, ayrıca diğer illerin iftar saatini görüntüleyebilirsiniz.

Ankara için iftara kaç saat kaldı İşte, 81 ilin iftar saatleri

ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2019

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)
510.05.201903:5219:58
611.05.201903:5019:59
712.05.201903:4920:00
813.05.201903:4720:01
914.05.201903:4620:02
1015.05.201903:4420:03
1116.05.201903:4320:04
1217.05.201903:4120:05
1318.05.201903:4020:06
1419.05.201903:3920:07
1520.05.201903:3720:07
1621.05.201903:3620:08
1722.05.201903:3520:09
1823.05.201903:3320:10
1924.05.201903:3220:11
2025.05.201903:3120:12
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