Ankara için iftara kaç saat kaldı? İşte, 81 ilin iftar saatleri
Yurt genelinde Ramazan ayının 5’nci günü idrak ediliyor. 29 gün boyunca oruç tutacak olan Ankara'daki vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında günlük sahur ve iftar saatleri geliyor. Oruç ibadetini hakkıyla yerine getirmek ve iftar hazırlıklarına başlamak isteyenler, Ankara'nın 10 Mayıs tarihli imsakiye bilgilerini öğrenmeye çalışıyor. Peki, Ankara için iftara kaç saat kaldı? İşte, 81 ilin iftar saatleri
Akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte Ankara ve ilçelerinde ikamet eden vatandaşları da iftar heyecanı başladı. Diyanet daha önce 7 bölge ve 81 ilin 2019 imsakiye bilgilerini halkın erişimine açmıştı. Beşinci gün sahurunu geride bırakan başkentteki vatandaşlar, iftar hazırlıkları için ezanın okunacağı saate odaklandı. Ankara için iftara kaç saat kaldı? İşte, 81 ilin iftar saatleri
Ramazan sayfamızda bulunan sayaçtan Ankara için iftara ne kadar süre kaldığını, ayrıca diğer illerin iftar saatini görüntüleyebilirsiniz.
ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2019
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|5
|10.05.2019
|03:52
|19:58
|6
|11.05.2019
|03:50
|19:59
|7
|12.05.2019
|03:49
|20:00
|8
|13.05.2019
|03:47
|20:01
|9
|14.05.2019
|03:46
|20:02
|10
|15.05.2019
|03:44
|20:03
|11
|16.05.2019
|03:43
|20:04
|12
|17.05.2019
|03:41
|20:05
|13
|18.05.2019
|03:40
|20:06
|14
|19.05.2019
|03:39
|20:07
|15
|20.05.2019
|03:37
|20:07
|16
|21.05.2019
|03:36
|20:08
|17
|22.05.2019
|03:35
|20:09
|18
|23.05.2019
|03:33
|20:10
|19
|24.05.2019
|03:32
|20:11
|20
|25.05.2019
|03:31
|20:12
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