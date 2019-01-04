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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Murat YILMAZ
04.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Ankara için 111 proje

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Ankara için 111 proje

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, “İşin özü Haseki sözü” sloganıyla seçim projelerini dün AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

Toplantıda 11 başlık altında projelerini hazırladıklarını belirten Özhaseki şunları söyledi:

İNSAN ODAKLI PROJELER

“Projeler inşaat temelli projeler değil, tamamıyla insan odaklı projeler. Daha çok sosyal, çevreci, yeşile öncelik veren, akıllı şehir konseptine uygun, çağı yakalamış projeler. Ankara’da inanç turizmi, doğa turizmi, kaynak suları ve termal turizm çok rahat geliştirilebilir. Ticaretten çok daha fazla pay alınabilir. Bütün bu alanlarda Ankara’nın bir numara olması lazım. Küçük dokunuşlarla biz bunu yapabiliriz. Hazırladığımız projelerle turizm payını en yüksek seviyeye çıkarabiliriz. Bir başka amacımız da içinde yaşayan insanların mutlu olması. İnsanlar yaşadığı kentten keyif almalı. Bunu sağlayacak projeler hazırladık. Atatürk Kültür Merkezi, Gölbaşı ve Kanal Ankara’nın haricinde Dikmen Vadisi 4-5. etap, Cebeci Stadı’nın yerine, Payamlıtepe, Çubuk Çayı, Karaköy, Hacıkadın, Yükseltepe, Göksu 2. etap, Gazi ve Polatlı olmak üzere 10 tane yeni millet bahçesi yapacağız.”

5 YILDA 60 KM METRO

Ankara’nın 64 kilometrelik mevcut raylı sistem haritasını gösteren Özhaseki, 5 yılda 60 kilometrelik hat kazandıracaklarını söyledi. Özhaseki’nin açıkladığı projelerden bazıları şöyle:

“Ankara Kalesi’nden Atakule’ye ulaşan iki ayrı hatta kültür yolu, kent müzesi, Hacı Bayram Camisi ile Ankara Kalesi arasına teleferik, 24 saat açık olan ‘uyanık kütüphaneler’, Ankara Fuar Merkezi’nin tamamlanması, Akıllı Şehir Vadisi’nin kurulması, metro istasyonlarına ‘park et devam et’ projesi, doğu ve batı terminali ile cep terminalleri, taşınacak askeri alan ve kamu binalarının yeşil alan olarak değerlendirilmesi, Dikmen Çaldağı’na TV kulesi yapılması, Mamak’ta 9 binden fazla vatandaşın evlerinin takvim dahilinde tamamlanıp teslim edilmesi.”

Özhaseki, CHP’nin adayı Mansur Yavaş’la görüşüp görüşmeyeceği sorusuna, “Niye görüşmeyelim; düşman değiliz, küs de değiliz. Her zaman telefonlaşırız, bir araya geliriz. Nihayetinde o arkadaşımız da Ankara’ya hizmet için çıkmış. Bundan kimsenin endişesi olmasın” yanıtını verdi. 

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