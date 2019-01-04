Ankara için 111 proje
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, “İşin özü Haseki sözü” sloganıyla seçim projelerini dün AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında açıkladı.
Toplantıda 11 başlık altında projelerini hazırladıklarını belirten Özhaseki şunları söyledi:
İNSAN ODAKLI PROJELER
“Projeler inşaat temelli projeler değil, tamamıyla insan odaklı projeler. Daha çok sosyal, çevreci, yeşile öncelik veren, akıllı şehir konseptine uygun, çağı yakalamış projeler. Ankara’da inanç turizmi, doğa turizmi, kaynak suları ve termal turizm çok rahat geliştirilebilir. Ticaretten çok daha fazla pay alınabilir. Bütün bu alanlarda Ankara’nın bir numara olması lazım. Küçük dokunuşlarla biz bunu yapabiliriz. Hazırladığımız projelerle turizm payını en yüksek seviyeye çıkarabiliriz. Bir başka amacımız da içinde yaşayan insanların mutlu olması. İnsanlar yaşadığı kentten keyif almalı. Bunu sağlayacak projeler hazırladık. Atatürk Kültür Merkezi, Gölbaşı ve Kanal Ankara’nın haricinde Dikmen Vadisi 4-5. etap, Cebeci Stadı’nın yerine, Payamlıtepe, Çubuk Çayı, Karaköy, Hacıkadın, Yükseltepe, Göksu 2. etap, Gazi ve Polatlı olmak üzere 10 tane yeni millet bahçesi yapacağız.”
5 YILDA 60 KM METRO
Ankara’nın 64 kilometrelik mevcut raylı sistem haritasını gösteren Özhaseki, 5 yılda 60 kilometrelik hat kazandıracaklarını söyledi. Özhaseki’nin açıkladığı projelerden bazıları şöyle:
“Ankara Kalesi’nden Atakule’ye ulaşan iki ayrı hatta kültür yolu, kent müzesi, Hacı Bayram Camisi ile Ankara Kalesi arasına teleferik, 24 saat açık olan ‘uyanık kütüphaneler’, Ankara Fuar Merkezi’nin tamamlanması, Akıllı Şehir Vadisi’nin kurulması, metro istasyonlarına ‘park et devam et’ projesi, doğu ve batı terminali ile cep terminalleri, taşınacak askeri alan ve kamu binalarının yeşil alan olarak değerlendirilmesi, Dikmen Çaldağı’na TV kulesi yapılması, Mamak’ta 9 binden fazla vatandaşın evlerinin takvim dahilinde tamamlanıp teslim edilmesi.”
Özhaseki, CHP’nin adayı Mansur Yavaş’la görüşüp görüşmeyeceği sorusuna, “Niye görüşmeyelim; düşman değiliz, küs de değiliz. Her zaman telefonlaşırız, bir araya geliriz. Nihayetinde o arkadaşımız da Ankara’ya hizmet için çıkmış. Bundan kimsenin endişesi olmasın” yanıtını verdi.
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