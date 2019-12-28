Ankara fısıltıları... Vekile yemek şakası muhasebeden döndü

YENİ gelen milletvekillerine yapılan şakalar ise hala anlatılır. Son seçimlerde, TBMM’ye yeni giren bir milletvekili, meclis lokantasında yenilen yemeklerin bedava olduğunu söyleyince bakın neler yaşamış.

Arkadaşlarıyla birlikte yemeğe giden yeni vekile “Hesap ödemiyoruz, burada yemekler ücretsiz?” denince inandığı anlatılıyor. Vekil, hesabı arkadaşlarının ödediğini fark etmeden masadan kalmış.

Tabii sonraki günler Meclis’e davet ettiği tüm konuklarını lokantada ağırlayan vekil, para ödemeden salondan ayrılmış.

Meclis’te eğer bir vekil masada hesabı ödemezse, otomatik olarak kendine açılan hesaba yazılır.

Bu faturalar ay başında muhasebeye gönderilip ve milletvekilinin maaşından kesilir.

Bundan haberi olmayan vekil, aylar sonra maaşının diğer arkadaşlarından daha az olduğunu fark etmiş.

Kesintinin nedenini öğrenmek için soluğu, Meclis’in özlük hakları bölümünde almış.

Farkın her ay ödemediği yemek faturalarından kaynaklandığını anladığında ise şok olmuş.

Şimdi bu milletvekili, kendisine kandıran dostlarından rövanş almaya hazırlanıyor.

Bu milletvekilinin bir AK Partili olduğunu da ekleyelim.

SIRRI ABİ BÖREĞİ ÖZLEMİŞ





ESKİ HDP milletvekili ve yönetmen Sırrı Süreyya Önder, 11 ay süren hapis hayatının ardından soluğu Ankara’nın Aşağı Ayrancı ilçesindeki küçük bir börekçide aldı. O mahalle ve o börekçinin Önder’in hayatında özel bir önemi olduğunu öğrendik.AK Parti’nin başlattığı ‘çözüm sürecinin’ önemli aktörlerinden olan Sırrı Süreyya Önder, daha sonra konjonktür değişince, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Önder’in Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunması, mahkemenin ‘hak ihlali’ kararı vermesi ve tahliye edilmesi 11 ay sürdü. Geçen Ekim ayında tahliye edilen Önder’in cezaevinde çıktıktan sonra ‘mahallesine’ döndüğünü öğrendik. İki dönem milletvekilliği yaptığı dönemde de Ankara’nın en eski semtlerinden olan Aşağı Ayrancı’da oturmayı tercih eden Önder’i semtin pastane ve kafelerinde tanımayan yok. Özellikle Güvenlik Caddesi’nin ünlü börekçisi Önder’in mekanı.

Parlamento Muhabiri Umut Erdem’in aktardığına göre, Önder’in tutuklanmasına en çok börekçi çalışanları üzülmüş. Tahliye kararının da yine müdavimi olduğu börekçide en çok izlenen haber olduğunu söyleyelim. Cezaevinden çıktıktan sonra mahallesine geri dönen Önder, dışardaki ilk sabah kahvaltısını arkadaşlarıyla yine aynı börekçi de yapmış.

Önder’in çalışanlar tarafından coşkuyla karşılandığını ve özlediği böreklerden tabak tabak yediğini de aktaralım.

PAŞA’NIN KEYFİ YERİNDE





CUMHURBAŞKANLIĞI’nın Beştepe’deki kampüsüne herkesten önce yerleşen biri var; Paşa. O bir sokak köpeği. Yerleşkenin inşaatında doğan, annesine bir arabanın çarptığı Paşa’yı, Cumhurbaşkanlığı korumaları sahiplendi.

Cumhurbaşkanlığı Muhabiri Gizem Karakış’ın aktardığına göre, sadece korumalar değil inşaat sırasında alanda görev alan işçilerden, mimarlara kadar herkes Paşa’ya sahip çıktı. Cumhurbaşkanlığı korumaları, yavru köpeğe Paşa adını verdi. Paşa, geçen günlerde 6 yaşına girdi.

Soğuklar bastırınca Paşa’nın kulübesi yenilendi. Güneşli günlerde, kampüsün tadını çıkaran, soğukta kulübesinde de kalsa korumalarla birlikte görev yapan Paşa, tüm çalışanların da neşe kaynağı oldu. Cumhurbaşkanlığı’nı sahiplenen Paşa’nın ziyaretine gelen kedi dostları olduğu anlatılıyor. Paşa zaman zaman hem kulübesini, hem de yemeğini onlarla paylaşıyor.

Paşa, Cumhurbaşkanlığı kampüsündeki herkesin duyarlılığını artırdı. Soğuk kış günlerinde çevredeki sokak kedileri ve köpeklerini topluca besleme dönemi başladı.