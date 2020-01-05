Ankara fısıltıları... Tülbent müzesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, genel ve yerel seçimler nedeniyle gittiği her ildeki konuşmasında sürekli vurgu yaptığı tek konu, “tülbent devrimi” oldu. Tülbent ve yemeniye öylesine simgesel bir anlam yüklendi ki, her gittiği yerde kadınlar sandıklarından çıkarıp tülbentlerini hediye etti. İşte o tülbentler, partinin genel merkezinde sergileniyor. Artık bir tülbent müzesi var. Akşener, Anadolu’da adeta kadın harekâtının simgesi haline gelen tülbentlerinin hikâyesini Hürriyet’e anlattı. İYİ Parti Muhabiri Gamze Kolcu’nun aktardığına göre Akşener söze, “Her biri benim için çok özel” diyerek başladı. Akşener gülerek, “Cumhurbaşkanı olsaydım, Çankaya Köşkü’nde tülbent müzesi açacaktım, olamayınca müzeyi partimizde kurduk” diye ekledi.

Meral AKŞENER - Gamze KOLCU

Akşener’in tülbentleri, özel tasarlanan camekânlı dolaplara özenle yerleştirildi. Akşener’in, “Anadolu’da tülbent atılınca kavgaya son verilir. Ben o tülbenti atacağım” sözlerinin yazılı olduğu dev dilek ağacı da müzede yerini aldı. Akşener, tülbentler üzerinden verilen mesajları şöyle anlattı:

TÜLBENTİ ATINCA KAVGA DURUR

“Tülbent Anadolu’da kadınlar için itirazın simgesidir. Aynı zamanda huzurun, barışın simgesidir. Kan davalarının olduğu yerlerde, tülbenti başından çıkararak yere atar kadın. Erkekler saçı açık görmesin diye arkasını dönerler ve kavga durur. Mesela tarlada çalışırken alınterini silersin. Çocuk emzirirken tülbenti kullanırsın. Tülbent tüm etnik ve dini inanç aidiyetlerinin üstündedir. Şehirli-köylü ayrımı yoktur. Her kadının çeyizinde mutlaka tülbent vardır. Yemek yaparken kullanılır saç düşmesin diye; iş yaparken kullanır yine saç dökülmesin diye. Boğazın ağrır yine tülbenti sararsın. Yani tülbent her şeydir.”

Akşener, Anadolu kültüründe tülbentin önemi kadar oyaların dilini de çok iyi biliyor. Her oyanın bir hikâyesi, her rengin bir anlamı olduğunu anlatıyor. Kimi sevinci, kimi umudu, kimi özlemi, kimi hayalleri temsil ediyor. O yüzden Akşener, tülbentlerine ve onun taşıdığı mesajlara derin anlam yüklüyor.

Tuğrul Türkeş görüşmeleri Meclis Genel Kurulu’nda takip ederken bir yandan da çağrıları okudu.

ARKADAŞLAR NEREDESİNİZ? OYLAMAYA SON 5 DAKİKA...

Artık partiler TBMM Genel Kurulu’ndaki anlık gelişmeleri online olarak milletvekillerine bildiriyor. Özellikle kritik oylamalarda tek bir oy bile çok değerli olduğu için vekillerin telefonları her dakika çın çın ötüyor. Çünkü milletvekilleri, 6-8 saat süren görüşmelerde sürekli Genel Kurul salonunda oturmuyor. Hatta çalışmalar az sayıda milletvekili tarafından izleniyor. Kuliste veya odalarında olmayı tercih eden milletvekilleri de atacakları adımı parti gruplarından gelen talimatlara göre belirliyor.

Hürriyet foto muhabiri Rıza Özel’in objektifine takılan kareye göre önceki gün, TBMM Genel Kurulu’nda oylanan Libya’ya Asker Gönderme Tezkeresi sırasında, vekillerin telefonlarına sürekli mesaj düştü. AK Parti milletvekili Tuğrul Türkeş de salonda olmasına rağmen, gelen mesajları yakından takip etti. WhatsApp’ta “AK TBMM” adlı gruptan gelen mesajlarla vekiller, “Açık oylama isteği var, elektronik oylama yapılacak”, “Arkadaşların acil Genel Kurul’a gelmeleri rica olunur”, “Tezkere oylamasına son 5 dakika” şeklinde mesajlarla salona davet edildiler.

ÜNLÜ BALET ATATÜRK OLURSA

Uzun yıllar çalışmalarını bağımsız olarak sürdüren ünlü balet Tan Sağtürk, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yıl etkinliklerinde sürpriz yaptı. Şef Rengim Gökmen yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, hem Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yılını kutladı hem de “Dört İtalyan Tenor”unu ağırladı. İtalyan aryalarının eşliğindeki konserin sonunda da asıl sürpriz yaşandı. Devlet Opera ve Balesi’nin katkılarıyla, balet Tan Sağtürk yeniden seyirciyle buluştu. 2019’da önce “Troya” eserinde “Hektor” rolüyle dans ederek, daha sonra da koreograf olarak adından söz ettiren Sağtürk, son olarak da girdiği Atatürk rolüyle dikkatleri çekti.

Parlamento muhabiri Umut Erdem’in aktardığına göre ünlü balet, Atatürk canlandırmasıyla Fidayda ve 10. Yıl Marşı çalınırken, halk dansları topluluğu sanatçılarının arasında dolaştı. Salonu dolduran binlerce seyirci Sağtürk’e büyük ilgi gösterdi. Sağtürk’ü Ankara’da pek göremeyen seyirciler, uzun süre salondan çıkmasına izin vermedi. Sanatçı, Ankaralı sanatseverleri kırmayıp birlikte fotoğraf çektirdi.