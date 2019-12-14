Ankara fısıltıları... Siyasilerin yüreğine dokunan türküler: Mihriban’dan Merdo’ya

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz: Zeynep’im Zeynep’im Allı Zeynep’im.

- AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir: Seher Yeli Nazlı Yâre Bildir Beni (Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ya da Özlem Özdil’den).

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Yine Havalandı Gönlümün Kuşu. (Arguvan türküsü)

- CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer: Beyaz Giyme Toz Olur (Zara’dan)

- CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut: Adana’ya Gidek mi? (Bildiğim bir türküydü ama Müslüm filminden sonra dilime pelesenk oldu. Adana’dan Meclis çalışmaları nedeniyle ayrı kaldığım zamanlar çok özlüyorum.)

- MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut: Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme (Kimse bilmez, çoğu Tokatlılar da bilmez ama en güzel Tokat türküsüdür.)

- İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi: Sobalarında Kuru da Meşe Yanıyor Efem. (Bir Zeybek türküsü)

- AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı: Mihriban

- AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman: İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım (Âşık Mahzuni Şerif)

KURAN’A EL BASMAK LAİKLİĞE AYKIRI MI

TBMM’deki Genel Kurul çalışmaları gece mesaisine döndüğünde daha da renklenir. Zaman zaman gergin anlar yerini esprilere ve ince dokundurmalara bırakır. Böyle bir yasama gecesinde tartışma öyle boyut aldı ki, CHP’liler Kuran’a el basmayı önerirken, AK Partililer bunun laikliğe aykırı olduğunu savundu.

Parlamento Muhabiri Turan Yılmaz’ın aktardığına göre, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın AK Partili mevkidaşı Muhammet Emin Akbaşoğlu’na yaptığı teklif, görüşmelere damgasını vurdu. Altay, Tank-Palet Fabrikası tahsisini “peşkeş” olarak nitelendirince, Akbaşoğlu itiraz etti. Bunun üzerine Altay, “Gel, Kuran’ı Kerim’i getirelim, ikimiz de el basalım. Elin onun üstündeyken ‘Ben burada bir usulsüzlük olmadığına inanıyorum, Kuran’ın üstüne yemin ederim’ diyebilecek misin?” dedi.

Akbaşoğlu, “Varız, tamam” dediyse de AK Parti’nin müftü kökenli Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’tan itiraz geldi. Kılıç’ın itirazıyla yeni bir boyuta taşınan tartışma Meclis tutanaklarına şöyle yansıdı:

- Kılıç: Kuran’a el basmak laikliğe aykırı olur.

- Altay: Olmaz, olmaz.

- Kılıç: Laiklik hem bizi hem sizi, hepimizi bağlıyor. Burada Kuran’a el basılmaz, laikliğe aykırıdır.

- CHP’li Ali Öztunç: Niye aykırı olsun İmran Bey?

- Kılıç: Kuran’a el basmak aykırıdır.

Gülüşmeler arasında tartışma bitti ama bir ilk yaşandı.

CHP’li “Kuran’a el basmayı”, AK Partili “Laikliği savunmayı” üstlendi.

CHP’NİN 30 YAŞ SORUNU

SİYASİ partilerin “gençleşme” ve “kadınları siyasete taşıma” kararları, 30 yaş üstü erkekler için keder oldu. CHP’nin yeni tüzüğüne göre, partinin yönetiminde yer almak isteyen deneyimli siyasetçileri zor bir yarış bekliyor.

CHP’de 4 ay sonra yapılması planlanan Büyük Kurultay öncesinde, Parti Meclisi’ne girmek isteyenler kulis çalışmalarına şimdiden başladı. Ancak artık hesaplar eskisi gibi yapılmıyor. Tüzük değişikliği nedeniyle, şimdiye kadar parti yönetiminde yer alan 30 yaşını aşmış, tanınan CHP’li siyasetçileri kötü bir sürpriz bekliyor.

KALDI 20 KOLTUK...

CHP muhabiri Rıfat Başaran’ın aktardığına göre 2018’de yapılan olağanüstü kurultayda, Parti Meclisi’nin yapısı da değiştirildi. 60 kişiden oluşan Parti Meclisi’nin yüzde 33’ü kadınlara ayrıldı. Gençlik kotası ise yüzde 20’ye yükseltildi.

Bu durumda, Parti Meclisi’nde kadın ve genç sayısının en az 32 olması gerekecek. Bu da siyaset sahnesinin 30 yaş üzerindeki CHP’li erkeklere kalan kontenjanın kalan 28 koltuk olduğu anlamına gelir.

Bu da yetmedi, 8 kişi de Bilim Sanat Kültür Platformu’ndan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun belirleyeceği isimler olacak.

Kaldı 20 koltuk...

Eğer sistem aynen işlerse, CHP’nin ünlü isimlerinin parti yönetiminde yer alması çok zorlaşacak.

Belki de Genel Başkan kotaları biraz esnetir.