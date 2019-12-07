Ankara fısıltıları... Meclis’te yeni moda: Canlı cep yayını

Bunun en başarılı örneği, Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe görüşmelerinde yaşandı.

“Vekil TV” adı verilen bu yayınlar, zaman zaman ilginç diyaloglara sahne oldu.

Bütçe sunuşları dışında kameraların alınmadığı yorucu bütçe maratonunda, muhalefet milletvekilleri tüm tartışma ve konuşmaları cepten canlı yayınladılar.

Muhalefetin cepten canlı yayın yerine, tüm görüşmelerin kamuoyuna ulaşması için TBMM internet sitesi üzerinden canlı yayınlanması önerileri de yanıt bulmadı. Hatta muhalefetin zaman zaman “Başkan şu canlı yayın meselesini çözelim” önerilerine Komisyon Başkanı Lütfi Elvan, “Sizin yayınlarınızdan canlı izliyoruz zaten” diyerek espriyle karşılık verdi.

Cep telefonlarını tripodla komisyon masalarına sabitleyen muhalefet milletvekilleri, bir kameraman titizliğiyle hazırlıklar yaptılar.

Ardından konuşma sıraları gelince bütçeyle ilgili eleştirilerini, görüşlerini takipçilerine kendi yaptıkları yayınlarla ulaştırdılar. Muhalefet milletvekilleri, 19 gün boyunca sürdürdükleri canlı yayının ardından şimdi de Genel Kurul’daki bütçe maratonu için cep yayınına hazırlanıyorlar.

İMAMOĞLU ANKARA’DA SANAT KAÇAMAĞI YAPTI

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu haftaki Ankara ziyaretinde küçük bir kaçamak yaptı. İstanbul’da da sık sık sergilere ve konserlere katılarak sanatçılara destek veren İmamoğlu, bu kez Ankara’da önemli bir sanat durağını ziyaret etti.

Kimseye haber vermeden ünlü ressam Mustafa Ayaz’ın 10 yıl önce büyük emeklerle kurduğu Balgat’taki müzeyi ziyaret eden İmamoğlu, sergide yer alan birbirinden güzel Ayaz tabloları ve heykelleriyle ilgili bilgi aldı.

İmamoğlu, Ayaz’ın özel defterine de “Hayatta imrendiğim, tanıştığımda heyecan duyduğum insanlar sanatçılar. Ressamların hayalleri tablolarda gerçek olur. İnsanlara, toplumlara umut verir, ışık verir. Eserleri dünya durdukça yaşar. Bu muazzam sanat galerisini ve müzeyi Ankara’ya ve Türkiye’ye hediye eden Mustafa Ayaz’a teşekkürler” yazdı.