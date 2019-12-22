Ankara fısıltıları... Foto by Şentop

Önce kendileri selfie çeken kadın gazeteciler, aynı mekânda çalışan foto muhabiri arkadaşlarından toplu fotoğraflarını çekmelerini istedi.

Bütçenin kapanış oturumunu yöneten TBMM Başkanı Mustafa Şentop, muhabirlerin basın locasındaki bu hazırlığını fark edince, cep telefonunu çıkardı ve kürsüden fotoğraflarını çekti.

Ekonomi Muhabiri Hacer Boyacıoğlu’nun aktardığına göre, Şentop çektiği fotoğrafı, “Sizin bu açıdan fotoğrafınız olmamıştır. Bu da benden anı olsun” diyerek muhabirlere gönderdi. Telefonlarına Şentop’un fotoğrafı düşen gazeteciler hem kareye hem de Şentop’un jestine şaşırdı. Gazetecilerin elinde belki de ilk kez, başkanlık kürsüsünden çekilmiş bir kare fotoğrafları oldu. Fotoğraf karesi, TBMM’de gece-gündüz mesai sarf eden gazetecilerin büyük bölümünün kadın olduğunu da gözler önüne serdi.

SPOR YAPAMADIM ONDAN GERGİNİM

BÜTÇE görüşmelerinde yorgunluk ve uykusuzluk, gerilimi arttırdı. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinde, muhalefet vekillerinin bir oturup bir kalkarak yaptıkları itirazları sakin sakin izleyen Binali Yıldırım’ın, “Spor Bakanı muhalefete spor yaptırıyor” sözleri gülüşmelere neden oldu.

Ekonomi Muhabiri Hacer Boyacıoğlu’nun aktardığına göre, tartışmaların büyük bölümü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun ‘neden gergin olduğu’ üzerinden yapıldı. Kasapoğlu ile CHP milletvekilleri arasındaki ilginç diyalog “Spor herkese iyi gelir” önermesiyle şöyle noktalandı:

CHP’li Cavit Arı: Sayın Bakan, niye bu kadar gerginsiniz?

Bakan Kasapoğlu: Sayın başkanım, spora teşvik etmemiz lazım milletvekillerimizi. Bunun için bakanlığımıza bir görev düşüyorsa onun için varız. Sadece milletvekillerimiz değil, tüm toplumu spora davet ediyoruz.

CHP’li Ali Öztunç: Kürsüde çok gergindiniz, Spor Bakanı olarak biz de size spor yapmanızı öneriyoruz. Eliniz ayağınız titreyerek, parmak sallayarak mı gençlere örnek olacaksınız?

Bakan Kasapoğlu: Bugün spor yapamadık, haklısınız. İnşallah, akşam bittikten sonra spor yapacağız. Size de tavsiye ediyorum. O yüzden gergin olabilirim, affınızı istirham ediyorum eğer öyle bir durum varsa.

Tartışmaların sonunda hem iktidar hem muhalefet sporun yararı konusunda uzlaştı.

EMİNE ERDOĞAN GÖNÜLLÜ TİMİ OLUŞTURDU

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, himaye ettiği Sıfır Atık Projesi’nin öncelikli olarak Beştepe’de nasıl uygulandığı konusunu takibe aldı.

umhurbaşkanlığı Muhabiri Erdinç Çelikkan’ın aktardığına göre, bu amaçla Emine Erdoğan’ın talimatıyla Beştepe’de uygulama hatalarının önüne geçilmesi ve katlarda sistemin takibi amacıyla personelden gönüllüler ekibi oluşturuldu. Ekibin projeyi etkin sürdürmesi için iletişim eğitimi verildi. Ekip, sosyal medya üzerinden 7/24 takibe başladı. WhatsApp grubu oluşturuldu ve sıfır atık konusunda yeni fikirler tartışmaya açıldı. Elde edilen sonuçlar da Emine Hanım’a rapor halinde sunuldu ve önerileri alındı.

Proje öyle benimsendi ki sadece atıkların değerlendirilmesiyle kalınmadı, Cumhurbaşkanlığı’nda doğa dostu temizlik maddelerinin kullanılması, katkısız sabunların tercih edilmesi, doğal beslenme önerilerinin hayata geçirilmesi gibi bir dizi karar alındı. Son olarak kurulan “giysi kumbaralarında” toplanan personelin ihtiyaç fazlası kıyafetleri tasnif edilerek Kızılay’a teslim edildi.

Beştepe’de proje sıkı takipte, gözler bakanlıklarda.