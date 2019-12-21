Ankara fısıltıları... Dışarda kış içeride bahar

TBMM Genel Kurulu’nda gece geç saatlere kadar süren görüşmelerde kadın milletvekillerinin kıyafet tercihleri, erkek arkadaşlarının koyu renkli görüntülerini yumuşattı. Salonda renkli ceketler, renkli eşarplar ve son dönemin modası kareli kumaş tercihleri bahar havasını yaşattı.

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil

CHP Milletvekili Sera Kadıgil yeşil renkli ceketi ve asker postalı botlarıyla, CHP Milletvekili Candan Yüceer kışın koyu renklerine inat beyaz ceketiyle, Gamze Taşçıer sarı ceketiyle dikkat çekti.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti milletvekilleri Fatma Betül Sayan Kaya ve Rümeysa Kadak renkli başörtüleriyle koyu havayı dağıttı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç - MHP Konya Milletvekili Esin Kara

AK Parti Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve MHP Milletvekili Esin Kara kareli ceketleriyle yanyana geldi. Fotomuhabiri Selahattin Sönmez’in objektifine takılan kadın milletvekilleri, bakımlı saçlarıyla da dikkat çektiler. Oturumların sonunda toplu fotoğraflar çektirmek de gelenek haline geldi.

YENİ MAKAM ARAÇLARI BEKLEMEDE

Türkiye’de yatırımlarını arttırması ve Manisa’da yeni fabrika kurması beklenen Volkswagen ile süren inişli çıkışlı ilişki tartışıladursun, herkes AK Parti’nin Volkswagen’e yaptığı erken jesti konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kurmaylarıyla yaptığı bir sohbette Volkswagen’e jest olarak, AK Parti Genel Merkezi’nde kullanılan makam araçlarının Volkswagen Passat modeline çevrilmesi talimatını verdi.

AK Parti geçtiğimiz ay, 20 tane Passat otomobil alımı yaptı. Genel başkan yardımcılarının Audi 8 olan araçlarının Passat ile değiştirilmesine karar verildi.

Cumhurbaşkanlığı Muhabiri Gizem Karakış’ın aktardığına göre, ayrıca kamuda yenilenmesine karar verilen araçların Passat’la değiştirilmesi istendi. Bakanlıklar da makam araçlarını birer ikişer Passat’a çevirmeye başladı.

Tüm bu kararlar alınırken, beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Barış Pınarı harekâtı ve Suriye’deki gelişmelerden sonra Volkswagen bugün-yarın açıklaması beklenen yatırım tercihini erteledi. İktidar Partisi’nin jesti, uluslararası politikaya takıldı.

Şimdi AK Partili siyasetçiler Passat’lara binmek için “havanın” değişmesini bekliyor.

KADINA ŞİDDETE KARŞI KAHVEHANEDE DİYANET VAAZI

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kadına yönelik şiddet ve kadın hakları konusunda yeterince rol üstlenmediği, camilerdeki vaaz ve hutbelerde bu konunun gerekli biçimde işlenmediğine ilişkin eleştiriler artınca, TBMM devreye girdi. TBMM Meclis Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Diyanet’in bu konuda neler yaptığını öğrenmek için davetiye çıkardı.

Parlamento muhabiri Umut Erdem’in aktardığına göre kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde kurumları ve bu alanın uzman isimlerini dinleyen alt komisyonun son toplantısında, Diyanet İşleri Başkanlığı sunum yaptı. Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut, “koruyucu, önleyici tedbirler bağlamında hizmet vermeye gayret gösterdiklerini” söyledi.

Akbulut’un en büyük derdi, olayın faili olan erkeklere ulaşmaktı. Bu konudaki sıkıntısını da şu sözlerle anlattı: “Cuma günleri vaaz çok dinlenmediği için, sadece hutbe alelacele dinlendiği için çok etkili bir farkındalık oluşturamadığımızı biz de fark ediyoruz. Bu yüzden yeni çalışmalar ürettik. Özelikle fabrika gibi, kahvehane gibi yerlerden başlayarak bu hareketi daha çok faile yönelik eğitime dönüştürmek istiyoruz.”