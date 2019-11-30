Ankara fısıltıları: Basit, farklı ve görsel bir şeyler söylediler
İletişimcilerin altın ilkesidir: “Fark edilmek için basit, farklı ve görsel bir şey söyle!”
CHP’li üyeler, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2020 bütçesi görüşülürken gösterdikleri performansla işte bu öğretinin gereklerini yerine getirmeye çalıştılar.
Termik santral dumanında siyaha dönmüş beyaz gömlek ya da Ergene nehrinden alınmış bir tas kirli su... Materyallerden bazıları bunlardı. Salda Gölü’nün fotoğrafları ya da karikatürler... Bunlar da pankart olarak ellerindeydi.
KOLAY OLMADI
Pankart ve dövizleri komisyon salonuna getirmek o kadar kolay olmadı.
Meclis muhabirimiz Bülent Sarıoğlu’nun aktardığına göre danışmanlar, bu materyalleri Meclis yerleşkesine getirirken bazen güvenlik itirazlarıyla karşılaştılar. Bunun üzerine malzemeler, milletvekillerinin anayasa gereği aranamayan makam aracıyla Meclis’e sokuldu.
GRETA AFİŞLERİ
En şiddetli pankart eylemlerinden biri, üyelik düşürme tartışması yaşayan RTÜK’ün bütçesinde oldu. CHP’nin pankartlarına öncülük eden Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, emeklilikte yaşa takılanlar ve kepenk kapatan esnafla ilgili görsellerde yakın çekim asma kilitleri öne çıkardı.
CHP ve HDP milletvekilleri, birbirleriyle yarışırcasına her bakanlık için ayrı konulardaki mesajlarını fotoblok baskılarla salona getirdiler.
HDP’de pankartlı muhalefete öncülük eden Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, yerli-yabancı iklim aktivistleri Atlas ve Greta’yı fotoğrafları üzerinden bakanlarla tanıştırmaya çalıştı.
KASTAMONU PASTIRMASI SİZİN PASTIRMADAN DAHA İYİ MEHMET
Simit, peynir ve pastırmadan oluşan bir öğüne itiraz edecek pek kimse yoktur sanırım. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da yoğun bir günün ardından, partisinin genel merkezinde, kendisine ikram edilen pastırmaya, simit ve peyniri de ekleyerek, ziyafete çevirdi.
Geçtiğimiz hafta İl Başkanları toplantısının ardından odasına çıkan Erdoğan’a, AK Parti Kastamonu İl Teşkilatı’nın getirdiği pastırma ikram edildi. Cumhurbaşkanlığı muhabirimiz Gizem Karakış’ın aktardığına göre pastırmayı gören Erdoğan, Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin’e dönerek, “Fatih sen de bize bir Ankara simiti getir” dedi. Alelacele hazırlık yapıldı. Erdoğan, çalışma arkadaşlarıyla birlikte partisinin yemekhanesine indi ve Ankara simiti, peynir ve Kastamonu pastırmasından oluşan menü için masaya oturdu.
Konu pastırmadan açılınca Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’ye “Kastamonu pastırması daha iyi” diyerek takıldı. Kayserili Özhaseki’nin tüm ısrarlarına rağmen Erdoğan, “Mantıda Kayseri, pastırmada Kastamonu” tercihinden vazgeçmedi.
Simitli, pastırmalı sohbetin tadına varan AK Parti yönetimi, bundan sonra bazı toplantıları yöresel tatlarla süslemeye karar verdi.
İlk görevi de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal üstlendi. Ünal, memleketi Kahramanmaraş’ın yöresel tatlarını ikram etti. Şimdi sıra diğer genel başkan yardımcılarında.
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