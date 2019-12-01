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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA FISILTILARI
01.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ankara fısıltıları! Ankara semalarında tek motor pervaneli uçakta kim var?

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Ankara fısıltıları! Ankara semalarında tek motor pervaneli uçakta kim var?

Cumhurbaşkanlığı’nın yeni bürokratlarından olan Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, yakın çevresinde farklı bir özelliğiyle tanınıyor.

Ankara fısıltıları Ankara semalarında tek motor pervaneli uçakta kim varEski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç’un oğlu olan Ali Taha Koç, genç yaşlarda havacılığa merak salmış.

Koç, Çankaya Köşkü’nde sürdürdüğü yoğun mesaisinin ardından dijital dünyadan çıkıp koşar adım havaalanının yolunu tutuyor. Ama tarifeli uçağı yakalamak için değil, kullanacağı uçağa binmek için.

Cumhurbaşkanlığı muhabirimiz Erdinç Çelikkan’ın aktardığına göre Ankara semalarında sık sık “Cessna 172” tipi tek motorlu pervaneli uçak kullanan Koç, kendini rahatlatan bu hobisi sayesinde dinamik kaldığını anlatıyor.

Ankara fısıltıları Ankara semalarında tek motor pervaneli uçakta kim var

Zorlu eğitimlerin ardından 15 yıldır lisanslı pilot olarak uçuşlar yapan Koç, “dijital mesaisinden” fırsat buldukça, semalara açılıyor.

Ali Taha Koç’un en büyük hayali şu: Tamamıyla yerli üretim olan ilk uçakta uçmak...

Ankara fısıltıları Ankara semalarında tek motor pervaneli uçakta kim var

KESTANE KEBAP YEMESİ SEVAP

Kış aylarının vazgeçilmezi sobada kestane. “Sobada kestanenin tadı en güzel orman manzarasında çıkar” diye düşünen AK Partili bazı bakan ve milletvekilleri, Kızılcahamam’da küçük bir kaçamak yaptılar.

Kızılcahamam’da geçen ay yapılan AK Parti Kampı’nda “sobada kestane nostaljisi” yapmak isteyen siyasiler, yoğun çalışmalara kısa bir mola verdiler.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile birlikte akşam saatlerinde kaldıkları otelin yakınındaki Kıl Çadır’a geldiler. Kestane pişirme işini Bakan Gül üstlendi.

Cumhurbaşkanlığı muhabirimiz Gizem Karakış’ın aktardığına gore AK Partililer, kestane kaçamağında bir grup gazeteciyi de ağırladılar.

Sohbet sırasında çocukluğunun geçtiği Nizip’te köy evinde sobada kestane pişirdiğini anlatan Bakan Gül, küçük çapta bir nostalji yaşadı ve yaşattı.

Ankara fısıltıları Ankara semalarında tek motor pervaneli uçakta kim var

KAYKAYLI ÇOCUK AKŞENER’İN KAPISINA NASIL DAYANDI

11 yaşındaydı. Koltuğunun altında kaykayını sıkıştırmıştı. Kendinden emin şekilde İYİ Parti’nin genel merkezinin kapısından girdi. Güvenlikten geçti. Meral Akşener’in makam katına kadar çıktı. Özel kalem görevlileri, karşılarında sevimli, özgüvenli küçük adamı görünce hem şaşırdılar hem de heyecanlandılar. Bir anda ilgi odağı olan 11 yaşındaki Özgür Yigit Perçin, “Ben Akşener’i görmeye geldim. Televizyonda sesi çok gür çıkıyor, gerçekte de öyle mi, tanışmak istiyorum” dedi. İYİ Parti muhabirimiz Gamze Kolcu’nun aktardığına göre Akşener’in ekibi, genel başkanlarının küçük hayranını kısa bir süre ağırlayıp daha sonra kendisiyle bir araya getirdiler.
Akşener sevimli hayranını ayakta karşılayıp koltuğuna oturttu. Sonra ikili arasında şu diyalog yaşandı:

EKRANDAKİ GİBİSİNİZ

-Nasıl umduğun gibi biri miyim, sesim televizyondaki gibi gür mü?

-Evet ekrandaki gibisiniz.

-Her bayram beni ziyaret etsen, harçlık versem alır mısın?
-Yok almam

- Peki ısrar etsem, beni kırmasan?

- O zaman olur.

Özgür’ün annesi Türkan Perçin, oğlunun yaşadığı heyecanın görülmeye değer olduğunu söyledi. Anne “İki yıldır Akşener’le tanışmak istiyordu. Biz fırsat bulamamıştık. Ne yapmış etmiş, tanışmış” dedi.

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