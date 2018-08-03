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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özkan ARSLAN/ANKARA (DHA)
03.08.2018 - 15:48, Son Güncelleme:

Ankara eski İstihbarat Şube Müdürü Ulusoy’un 23 yıl hapsi istendi

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Ankara eski İstihbarat Şube Müdürü Ulusoy’un 23 yıl hapsi istendi

FETÖ/PDY’ye ’üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek’ suçlamasıyla tutuklanan, avukatın itirazı üzerine serbest bırakılan Ankara eski İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy hakkındaki soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Ulusoy’un, 10 yıldan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, 22 Ağustos 2016’da Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan ihbarda yazılım alanında faaliyet yürüten ’Natek’ isimli şirketin FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ’ByLock’ programını geliştirdiği ve örgütle irtibatlı olduğu belirtildi. İddianamede, Ankara eski İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy’un söz konusu ihbarlara yönelik yapılan soruşturmalarda, Natek’in eski ortaklarından FETÖ şüphelisi Muhammet Tolga Erpolat ile şirketini koruma altına almaya çalıştığının tespit edildiği kaydedildi. Ayrıca iddianamede Ulusoy’un, Erpolat hakkında yapılan soruşturmada istenilen bilgi, belge taleplerine ilişkin irtibatlarını gösterir hususları 'Bilgi Talep Formu’ndan çıkararak, ’FETÖ ile ilişkisine rastlanılmamıştır’ diye cevap verdiğine yer verildi.

TANIK İFADELERİ DE İDDİANAMEYE GİRDİ

İddianamede, tanık olarak dinlenen o dönemde Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli olan Ali İ.K., ihbar üzerine yapılan soruşturmada Erpolat'ın FETÖ ile irtibatlı Yamanlar Koleji mezunu olduğunu, kardeşinin de Banka Asya ve Kimse Yok Mu Derneği’ne üye olduğunun tespit edildiğini anlattı.

Ali İ.K., evrakı şube müdürü Cihangir Ulusoy’a götürdüklerini belirterek, "Üzerinde değişiklik yaparak Yamanlar Koleji mezunu olduğu hususu ile Bank Asya ve Kimse Yok Mu Derneği ibarelerini çizdi. ’Adı geçen şahısların ve şirketin FETÖ ile ilişkine rastlanılmamış olup, ihbarcının bilgileri tespit edilememiştir’ yazdı. Evrakın yeniden düzeltilmesini istedi. Ben de şube müdürünün bizden daha farklı bilgileri olabileceği gerekçesiyle evrakı değiştirdiğini düşündüm. Cihangir Ulusoy’un dediği şekilde düzeltme yaparak, bütün sıralı amirlere tekrar paraflatarak evrakı tekrardan arz ettim. Bilgi İletim Formu, bu şekilde TEM Şube Müdürlüğü’ne gitti" diye ifade verdi.

ULUSOY SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İddianamede ifadesine yer verilen şüpheli Cihangir Ulusoy ise suçlamaları kabul etmeyerek şöyle dedi:
"Muhammet Tolga Erpolat, 17-25 Aralık 2013’ten sonra emniyet teşkilatı içerisinden tanıdıkları vasıtasıyla bana ulaştı. Ticari rakipleri tarafından kendileriyle ilgili, FETÖ ile irtibatlı oldukları yönünde algı oluşturularak şirketlerine operasyon düzenleneceği kaygısı olduğunu söyledi. Erpolat, daha sonra da aynı gerekçe ile amirim konumundaki kişiler aracılığıyla yanıma geldi. Aynı kaygılarını dile getirdi. Kendisine böyle bir şeyin olmayacağını anlattım. Telefonla da görüşmüş olabilirim ancak şu an net olarak hatırlamıyorum."

ÖRGÜTE YARDIM VE RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK

İddianamede, suçlamaları kabul etmeyen Ulusoy’un "İstenilen bilgi, belge taleplerine ilişkin İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün düzenlemiş olduğu ’Bilgi İletim Formu’nda FETÖ/PDY irtibatlarını gösterir hususları çıkararak, ’FETÖ/PDY ile ilişkisine rastlanılmamış’ şeklinde kesin yargıya varan ifadede bulunmak ve Muhammet Tolga Erpolat hakkında yürütülen soruşturmalar ile ilgili adı geçen kişiye bilgi vermek suretiyle FETÖ/PDY terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturmalarda şüpheli şahıslara yardım ettiği, bu suretle örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte FETÖ/PDY terör örgütüne yardım suçunu işlediği, ayrıca bu kişi ve şirketi hakkında gerçeğe aykırı resmi belge düzenlediği, bu suretle üyesi olmamakla birlikte örgüt adına kamu görevlisinin resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği anlaşılmıştır" denilerek, ’üye olmamakla birlikte örgütü yardım etmek’ ve ’resmi belgede sahtecilik’ suçlarından 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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