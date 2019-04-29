Son dakika: Ankara Emniyet Müdürlüğü duyurdu! DEAŞ’a büyük darbe…
Ankara'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 1 Mayıs öncesi eleman temini hazırlığında olan 17'si Irak, 5'i Suriye uyruklu 22 şüpheli yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan son dakika açıklamasında “DEAŞ terör örgütüne mensup Irak uyruklu (17) şahıs ile Suriye uyruklu (5) şahıs olmak üzere toplam (22) şahıs 29.04.2019 Pazartesi günü saat 06:30 sıralarında ilimiz merkezi ve dış ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde yakalandı” denildi.
Ayrıntılar birazdan...
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