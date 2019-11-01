Ankara Cuma namazı saati! Tüm illerde Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAnkara Cuma namazı saati! Tüm illerde Cuma namazı saat kaçta kılınacak?
GeriGündem Ankara Cuma namazı saati! Tüm illerde Cuma namazı saat kaçta kılınacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
01.11.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Ankara Cuma namazı saati! Tüm illerde Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ankara Cuma namazı saati! Tüm illerde Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Cuma namazı vakti, başkent Ankara'da cemaatle birlikte namazlarını eda etmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusuna alacakları cevaba göre camilere doğru yola çıkacak olan vatandaşlar, internet üzerinden Diyanet bilgilerini sorguluyor. Peki, Ankara'da Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Ankara'da Cuma namazı saati, gün ortasında binlerce kişinin araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Kamu kurumu, özel sektör çalışanları ve öğrencilerin yoğunlukla araştırdığı Ankara'da Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusu, Diyanet tarafından yanıtlandı. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı'nından alınan bilgilere göre Ankara'da Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Ankara'da Cuma namazı saat 12.37'de kılınacak.

Diğer illerdeki namaz saatlerini kolayca öğrenmek için lütfen tıklayınız

Cuma gününü diğer günlerden farklı kılan bir özelliği de bu günde duaların kabul edildiği icabet saatinin bulunmasıdır.

CUMA NAMAZINA İCABET SAATİ KAÇ OLMALIDIR?

Ebu Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) Cuma gününden bahsederken şöyle buyurdu. “Cuma gününde öyle bir saat vardır ki Müslüman bir kul namaz kılarken bu saate rast gelir de Allah’tan bir şey isterse, mutlaka Allah ona istediğini verir.” Hz. Peygamber, eliyle bu vaktin az bir zaman olduğuna işaret etti.

Şevkani, icabet saatinin tayini hususundaki hadislerin muhtelif olduğunu, bunun bir uzantısı olarak da Sahabe, Tabiin ve onlardan sonraki imamların konuyla ilgili görüşlerinin farklılık arz ettiğini, hatta Hafız İbn Hacer’in bu konuda kırkı aşkın görüş zikrettiğini kaydetmektedir.32
İbn Hacer, bu konuda en ziyade tercihe şayan olan hadislerin, Ebu Musa ve Abdullah b. Selam’ın rivayet ettikleri hadis olduğunu söylemektedir.

Ebu Musa el-Eşari’nin oğlu Ebu Bürde’den şöyle rivayet olunmuştur:

“Abdullah b. Ömer, bana babanın icabet saati hakkında hadis rivayet ettiğini duydun mu? diye sordu. Ben de evet onu şöyle derken işittim; Resulullah (sav)’ı şöyle derken işittim: İcabet saati imamın minbere oturmasından cuma namazı eda edilinceye kadardır.”

Abdullah b. Selam’dan yapılan rivayete göre icabet saati, ikindiden sonra güneş batıncaya kadardır. Nitekim Ebu Hüreyre bir gün Abdullah b. Selam’a Ka’b b. Ahbar’la cuma günündeki icabet saati hakkındaki sohbetini anlatırken Abdullah b. Selam şöyle dedi: “Ben icabet saatinin ne zaman olduğunu biliyorum. Ebu Hüreyre, ‘onu bana haber ver,’ dedi. Abdullah b. Selam da ‘o vakit cuma gününde son saattir,’
cevabını verdi. Ben o cuma gününün son saati nasıl olabilir! Hâlbuki Resulullah Müslüman bir kul namaz kıldığı halde o saate rastlarsa, buyurmuştur. O saatte ise namaz kılınmaz. Abdullah b. Selam, Resulullah: ‘Kim bir mecliste namazı beklerse namaz kılıncaya kadar namazdadır’ diye buyurmadı mı? İşte bu, odur. dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle