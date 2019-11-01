Ankara Cuma namazı saati! Tüm illerde Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Ankara'da Cuma namazı saati, gün ortasında binlerce kişinin araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Kamu kurumu, özel sektör çalışanları ve öğrencilerin yoğunlukla araştırdığı Ankara'da Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusu, Diyanet tarafından yanıtlandı. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı'nından alınan bilgilere göre Ankara'da Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Ankara'da Cuma namazı saat 12.37'de kılınacak.

Diğer illerdeki namaz saatlerini kolayca öğrenmek için lütfen tıklayınız

Cuma gününü diğer günlerden farklı kılan bir özelliği de bu günde duaların kabul edildiği icabet saatinin bulunmasıdır.

CUMA NAMAZINA İCABET SAATİ KAÇ OLMALIDIR?

Ebu Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) Cuma gününden bahsederken şöyle buyurdu. “Cuma gününde öyle bir saat vardır ki Müslüman bir kul namaz kılarken bu saate rast gelir de Allah’tan bir şey isterse, mutlaka Allah ona istediğini verir.” Hz. Peygamber, eliyle bu vaktin az bir zaman olduğuna işaret etti.



Şevkani, icabet saatinin tayini hususundaki hadislerin muhtelif olduğunu, bunun bir uzantısı olarak da Sahabe, Tabiin ve onlardan sonraki imamların konuyla ilgili görüşlerinin farklılık arz ettiğini, hatta Hafız İbn Hacer’in bu konuda kırkı aşkın görüş zikrettiğini kaydetmektedir.32

İbn Hacer, bu konuda en ziyade tercihe şayan olan hadislerin, Ebu Musa ve Abdullah b. Selam’ın rivayet ettikleri hadis olduğunu söylemektedir.

Ebu Musa el-Eşari’nin oğlu Ebu Bürde’den şöyle rivayet olunmuştur:



“Abdullah b. Ömer, bana babanın icabet saati hakkında hadis rivayet ettiğini duydun mu? diye sordu. Ben de evet onu şöyle derken işittim; Resulullah (sav)’ı şöyle derken işittim: İcabet saati imamın minbere oturmasından cuma namazı eda edilinceye kadardır.”

Abdullah b. Selam’dan yapılan rivayete göre icabet saati, ikindiden sonra güneş batıncaya kadardır. Nitekim Ebu Hüreyre bir gün Abdullah b. Selam’a Ka’b b. Ahbar’la cuma günündeki icabet saati hakkındaki sohbetini anlatırken Abdullah b. Selam şöyle dedi: “Ben icabet saatinin ne zaman olduğunu biliyorum. Ebu Hüreyre, ‘onu bana haber ver,’ dedi. Abdullah b. Selam da ‘o vakit cuma gününde son saattir,’

cevabını verdi. Ben o cuma gününün son saati nasıl olabilir! Hâlbuki Resulullah Müslüman bir kul namaz kıldığı halde o saate rastlarsa, buyurmuştur. O saatte ise namaz kılınmaz. Abdullah b. Selam, Resulullah: ‘Kim bir mecliste namazı beklerse namaz kılıncaya kadar namazdadır’ diye buyurmadı mı? İşte bu, odur. dedi.