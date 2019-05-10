Ankara Cuma namazı saati! Cuma saat kaçta?

Cuma namazı, Ramazan ayının ilk Cuma gününde ibadetlerine yön vermek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Cuma namazı saat kaçta sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan vatandaşlar, buna göre camilere doğru harekete geçecek. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Ankara ve tüm illerin Cuma namazı saati bilgileri

ANKARA'DA CUMA SAAT KAÇTA?

Ankara'da Cuma namazı, öğlen saat 12.50'de kılınacak. Diğer illerdeki namaz saatlerini ve sahur, iftar vakitlerini aşağıdaki görsele tıklayarak öğrenebilirsiniz.

CUMA GÜNÜ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Cuma gününün önemiyle ilgili birçok kaynak bulunmaktadır. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:



Allah katında günlerin efendisi Cuma’dır. O kurban ve Ramazan bayramı günlerinden de faziletlidir. Cuma gününde şu beş özellik vardır: 1- Hz. Âdem o gün yaratıldı. 2- O gün yeryüzüne indirildi. 3- O gün vefat etti. 4- O günde öyle bir an vardır ki, günah veya akrabalarla ilişkiyi kesme konularında olmamak şartıyla kul Allahü teâlâdan bir şey isterse Allahü teâlâ mutlaka onu verir. 5- Kıyamet o gün kopacaktır. Allah’a yakın hiç bir melek, hiçbir gök, hiçbir yer yoktur, hiçbir rüzgar, hiçbir dağ ve taş yoktur ki, Kıyametin kopmasına sahne olacağı için Cuma gününün heybetinden korkmasın. [Buhari, İ. Ahmed]

Cuma, müminlerin bayramıdır. Bugün yapılan ibadetlere en az, iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da, iki kat yazılır. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de, Cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur. [Ramuz]

Cuma günü günah işlemeden geçerse, diğer günler de selametle geçer. [İ.Gazali]

Cuma günü, kuşlar, vahşi hayvanlar birbirine, “Selam size, bugün Cumadır” derler. [Deylemi]

Cuma diğer Cumaya kadar ve fazladan üç gün içinde işlenen günahlara kefaret olur. Çünkü iyi bir amel işleyene on kat sevap verilir. [Taberani]

Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar: Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri. [Deylemi]

Cuma günü gusleden kimsenin günahları affolur. [Taberani]

Cuma günü sabah namazından önce, “Estağfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh” okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa, bütün günahları affolur. [İbni Sünni]

Cuma günü veya gecesi ölen mümin, şehid olur, kabir azabından kurtulur. [Ebu Nuaym]

Ana-babanın kabrini, Cuma günleri ziyaret eden kimsenin günahları affolur, haklarını ödemiş olur. [Tirmizi]

Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur. [Dare Kutni]

Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın günahları affedilir. [İsfehani]

Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk verilir. [Taberani]

Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:



Allahü teâlâ, bugünden itibaren kıyamete kadar size Cuma namazını farz kıldı. Adil veya zalim bir imam [başkan] zamanında küçümseyerek veya inkâr ederek Cuma namazını terk edenin iki yakası bir araya gelmesin! Böyle bir kimse tevbe etmezse, onun namazı, zekatı, haccı, orucu ve hiçbir ibadeti kabul olmaz. [İbni Mace]

Allah’a ve ahirete inanan, Cuma namazına gitsin! [Taberani]

Cuma namazını kılmayan kimsenin kalbi mühürlenir [iyilik yapamaz olur], gafil olur. [Müslim]

Cuma namazına giderken ayakları tozlanan kimseye Cehennem ateşi haramdır. [Tirmizi]

Cuma namazından sonra, yedi defa ihlas ve muavvizeteyn [yani iki Kul euzüyü] okuyan kimseyi, Allahü teâlâ, bir hafta, kazadan, beladan, kötü işlerden korur. [İbni Sünni]

Büyük günah işlenmediği müddetçe, beş vakit namaz ile Cuma namazı, öteki Cumaya kadar aralarda işlenen günahlara kefarettir. [Müslim]

Seferi olana Cuma kılmak farz değildir, kılarsa farz sevabını alır. [Hindiyye]

Cuma namazı kılınmayan çok küçük köylerde ve kâfir ülkelerinde, cemaatle öğle namazı kılınır ve ikamet okunur. Cumanın sahih olduğu yerlerde, öğleyi cemaatle kılmak ve ikamet okumak mekruh olur. [R.Muhtar, Fetava-i Abdurrahim]

Cuma namazı yalnız erkeklere farzdır. Bu husustaki hadis-i şeriflerden ikisi şöyle:



Cuma namazı kılmak, köle, kadın, çocuk, hasta hariç, her müslümana farzdır. [Hakim]