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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
19.10.2018 - 13:05, Son Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yerli yazılım hamlesi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yerli yazılım hamlesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından geliştirilen Pardus İşletim Sistemi ve açık kaynak kodlu alt projelerine geçiş kararı aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülen çalışmaların ardından, dönüşüme uygun yerlerde Pardus İşletim Sistemi'ne geçiş çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda ilk olarak Keçiören ilçesindeki Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi'nde bulunan tüm bilgisayarlarda açık belge biçimini destekleyen ve TÜBİTAK ULAKBİM tarafından desteği verilen "LibreOffice" ofis uygulamasına ve Pardus İşletim Sistemi'ne dönüşüm sağlandı. 

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, kamusal hizmetlerin Pardus ve açık kaynak kodlu uygulamalarla aksatılmadan verilebilmesi için kurulan Açık Kaynak Kod Şube Müdürlüğü çatısı altında, tüm belediye bilişim altyapısında sistematik ve planlı şekilde dönüşüm çalışmaları ise sürüyor. 

"Ekonomik açıdan olduğu gibi güvenlik açısından da önemli bir gelişme" 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi'ndeki Pardus tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, dönüşüm çalışmaları kapsamında öncelikle 3 bin bilgisayarda geçişin yapılacağını söyledi. 

İlk etapta 380 bilgisayarda Pardus İşletim Sistemi'nin kullanıldığını belirten Tuna, "Bu işletim sistemi yerli ve milli olduğu için buradaki yazılımların da sisteme uyumlu hale gelmesi, yabancı menşeli yazılımların da Pardus İşletim Sistemi'ne adaptasyonu için çalışmalar devam ediyor." dedi. 
Tuna, Büyükşehir Belediyesi olarak, yerli ve milli olan Pardus İşletim Sistemi'ni yaygınlaştırma, tüm vatandaşların kullanımına sunmak için çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini vurgulayarak şunları kaydetti: 

"Bu konuyla ilgili eğitimcilerimizle eğitim çalışmalarımızı da yürüteceğiz. İş birliği halinde hem TÜBİTAK hem üniversiteler hem de İŞKUR ile birlikte el ele vererek gençlerin Pardus İşletim Sistemi'ni öğrenmesi için çalışmalar yapıyoruz. 
Kısa vadede bu işletim sistemiyle yerli ve milli yazılımlarımız gelişmiş, bağımlılığımız azalmış olacak. Ayrıca yabancı yazılımların, işletim sistemlerinin de bedellerini ödemeyeceğiz. Yani Windows'a ödenen lisans ücretlerini ve diğer bazı yazılım ücretlerini de ödemeyeceğiz. Bu ekonomik açıdan olduğu gibi özellikle güvenlik açısından da çok önemli bir gelişme. Ülkemizin kendine has işletim sistemi ve yazılımları olacak. Dışa bağlılıktan da kurtulacak." 

Pardus Proje Yürütücüsü Cengiz Çelik, devlet daireleri, hastane ve okullarda kullanılmaya başlanan sistemin yaygınlaşması ve bilinirliğinin artması için desteğe ihtiyaçları olduğunu dile getirerek, Ankara Büyükşehir Belediyesinin kararının Pardus ekibine enerji ve heyecan kattığını söyledi. 

Ulus Meydanı Projesi 

Tuna, "Ulus Meydanı Projesi" çalışmalarının hangi aşamada olduğuna ilişkin soru üzerine, projenin sondaj çalışmalarının başladığını ve tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, sondaj işlemlerinin tamamlanmasının ardından tatbikat projelerinin yapılacağını söyledi. 

Projenin ihale işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından inşaatların başlayacağını bildiren Tuna, "Birkaç sene içinde inşaatın ihalesi yapılmış olur. Önümüzdeki kış aylarında hava şartlarının nasıl olacağını kestirmek mümkün değil. Hava şartları müsait olursa daha önceden de başlar. Çalışmalarda bir aksama yok. Hızlı şekilde çalışmalar devam ediyor." dedi. 

Tuna, proje tamamlandığında Ankara'nın iki meydan kazanacağını söyleyerek, "Biri Ulus'ta biri de Melike Hatun Camisi'nin önündeki alanda meydan kazanmış olacağız. Bu proje, Ankara'mızın turizmi ve ticaretine ciddi anlamda katkı sağlamış olacak." ifadelerini kullandı. 

Proje çalışmaları sürerken Ulus meydanındaki trafiğin nasıl sağlanacağıyla ilgili soru üzerine Tuna, çalışmaların kademeli yürütüleceğini ve trafiğin asgari düzeyde etkilenmesi için gerekli tedbirleri alacaklarını belirterek şöyle konuştu: 

"Hiçbir sıkıntı olmayacak, herkes trafikte rahat edecek, hiçbir problem olmayacak dersek yanlış olur. Neticede bu bir ameliyat, ameliyata giren insan hastaneye yatar, narkoz yer, iğne olur vesaire... Sıkıntısız olmaz ama insan iyi olacağım diye ameliyat olur. Biz de bu ameliyatı şehrimizin ticaretine, turizmine faydası olsun diye  yapıyoruz. Sonu iyi olacak ama sıkıntıları asgariye indirmek için Emniyet ile iş birliğini de gerçekleştireceğiz." 

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