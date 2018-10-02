Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna: “Ulaşımda da suda da ekmekte de de zam yapmıyoruz”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna katıldığı bir canlı yayında soruları yanıtladı. Başkent gündemini yakından ilgilendiren önemli konulara açıklık getiren Başkan Tuna, Ankara’daki ekmek fiyatlarındaki artışa yönelik tartışmalara ilişkin olarak Halk Ekmek fiyatlarına hiçbir şekilde zam yapmayacaklarını açıkladı. Tuna, “250 gram Halk Ekmek 70 kuruş. Herhangi bir zam da düşünmüyoruz. Vatandaşımızın en temel ihtiyacı olan ekmeğe zam yapmadık, yapmıyoruz da. Ekmeğin kilosu 280 kuruşa geliyor. Bunu da devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

“ULAŞIMDA DA SUDA DA EKMEKTE DE DE ZAM YAPMIYORUZ”

Sadece Halk Ekmek değil, toplu taşıma ücretleri ile suya da zam yapmayacaklarını yineleyen Tuna, “Toplu taşıma ücretlerine de zam yapmıyoruz bu yıl içinde. Aslında ciddi zamlar geldi ama dövizdeki dalgalanmalar sona eriyor, stabil hale geliyor. Bizim de vatandaşımızın yanında olmamız gerekiyor. Ulaşımda da suda da ekmekte de de zam yapmıyoruz. Hatta su fiyatlarında yüzde indirim yaptık. Özellikle mandıracılar ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimiz için, köylerde hayat devam etsin diye. Bütün köylerimizin yollarını yapıyoruz. Bu yıl içinde 3 bin 218 kilometre yol inşaatını devam ettiriyoruz. Sezon sonunda çamura ve çukura batmadan köylere ulaşımı sağlayacağız. Bir yandan da köylerimizdeki içme suyu çalışmalarımız devam ediyor. Gençlerinde de hayvancılık ve tarım yapabilmeleri için imkanlarımızı seferber ediyoruz” şeklinde konuştu.

“HAFRİYAT GELİRLERİ ÖNCEDEN AYLIK 30 BİN TL İDİ. BİZE DEVROLDUKTAN SONRA AYLIK ORTALAMA 15 MİLYON TL OLDU”

İnşaat sezonunun yavaşladığı bir dönemde bile Büyükşehir Belediyesi gelirlerinin arttığına dikkat çeken Tuna, özellikle hafriyat gelirlerinin arttığını söyleyerek, “Hafriyat gelirleri önceden aylık 30 bin TL idi. Bize devrolduktan sonra aylık ortalama 15 milyon TL oldu. İnşaat sezonunun yavaşladığı bir dönemdi üstelik. Hızlı bir sezonda bu gelir aylık 15 milyon TL’yi de aşar. Belediye olarak inşaatlardan alınan bazı ücretler var. Önümüzdeki hafta Büyükşehir Belediye Meclisimize bir önerge sunacağız. Belediye Meclisi yetkisinde olan belediye gelirlerinde yarı yarıya bir indirim yaparak, inşaat sektörüne bir katkımız, desteğimiz olsun istiyoruz. Çaptır, proje kontrolüdür ya da numarataj gibi. Bu indirimi altı ay süreyle meclise sunacağız. İnşallah meclis üyelerimiz de vatandaş lehine hareket ederek, böyle bir kararı çıkaracaktır. Ekonomik baskılara karşı bizim de bir şeyler yapmamız gerekiyor. Moral vermemiz, maddi destek vermemiz gerekiyor” açıklamalarında bulundu.

“NÜFUS GİDEREK ARTIYOR VE ULAŞIMIN ŞİMDİDEN PLANLANMASI VE YENİ YOLLAR, RAYLI SİSTEMLERİN YAYGINLAŞTIRILMASI LAZIM”

Başkan Tuna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tasarruf çağrısını da hatırlatarak, ödeme dengesini bozmayacak işler ve projelere destek verdiklerini, bütçeye ve imkanlara göre hareket ettiklerini vurguladı. Ankaralılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği müjde ile birlikte iki Metro ve iki Ankaray projesi olduğunu belirten Başkan Tuna, proje çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, “Etlik Hastanesinden Forum Ankara’ya, Siteler üzerinden de Havaalanı Metrosuna bağlantı yapılacak iki yeni Ankaray projesi ile AŞTİ’den ODTÜ’ye, Dikimevinden de NATO Yolu’na kadar iki yeni Metro projesinde bir aksama gözükmüyor. Başkent’te raylı sistemleri yaygınlaştırılacak. Nüfus giderek artıyor ve ulaşımın şimdiden planlanması ve yeni yollar, raylı sistemlerin yaygınlaştırılması lazım. Düzgün proje yapılması gerekir ki inşaat aşamasında da sıkıntı çıkarmasın bu yüzden de bu projeler rasyonel olmalı. dedi.

“BUNDAN SONRA ALT YAPI PROJELERİNDE HESAPLAMA YAPILIRKEN BORU KESİTLERİNDE, ÇAPLARINDA İKLİM ŞARTLARINI DA DİKKATE ALACAĞIZ”

Ankara’da su taşkınlarının önüne geçecek projeleri aşama aşama hayata geçirdiklerini belirten Tuna şöyle konuştu:

“Şu anda 15 noktada çalışmaları başlattık. Akay alt geçidi okullar açılmadan tamamlandı. Mamak’ta sel felaketinin yaşanmaması için çalışmalarımız devam ediyor. Burada 8 kilometrelik su, 5-6 kilometrelik de kanalizasyon hattı döşüyoruz. Mesele bitmiyor tabi. Ankara’da su baskınları bir daha olmayacak demek mümkün değil. Bütün bu noktaların hepsine girilse şehir hareket edilemez hale gelir. Bu yüzden kademe kademe aşama aşama alt yapıyı çözmemiz gerekiyor. Alt yapıda yapılması gereken ciddi işler var. Ankara’nın buna ihtiyacı var. Bundan sonra alt yapı projelerinde hesaplama yapılırken boru kesitlerinde, çaplarında iklim şartlarını da dikkate alacağız.”

“ULUS’TA BİR MEYDAN OLUŞACAK VE GİDİŞ GELİŞLER İÇİN ALTLI ÜSTLÜ İKİ KATLI GEÇİŞ OLACAK”

Yeni Ulus Projesi için sondaj çalışmalarının başladığını açıklayan Başkan Tuna projenin detaylarını paylaşarak, “İnşaata en kısa sürede başlanmış olacak. İnşaatını da ihalesini de Karayolları Genel Müdürlüğü gerçekleştiriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ise projenin bedelini Karayollarına aktarıyor. Büyükşehir olarak biz de çevre ve meydan düzenlemesini üstlendik. Gençlik Parkından girip Roma Hamamı’nın oradan yer altından yol çıkacak. Anafartalar’dan da ilk Meclis’e kadar da yine yer altından yol olacak. Ulus’ta bir meydan oluşacak ve gidiş gelişler için altlı üstlü iki katlı geçiş olacak. Tabii bölgedeki bazı yerler, binalar yıkılacak. Oluşturulacak meydanda turistler hem alışveriş hem de ziyaretlerini yapmış olacaklar. Yer altında ince ince çalışmak gerekiyor. Bir sıkıntı olmazsa 6 ay içinde bitirilebilir. Mevcut Gençlik ve Spor Bakanlığı binası gidecek. Bizim binamız var Yüzüncü Yıl Çarşısı da gidecek. Böylece bir meydan düzenlemesi gerçekleştirmiş olacağız” değerlendirmelerinde bulundu.

ANKAPARK ihalesi ile ilgili tartışmalara açıklık getirip yapılan eleştirileri haksız bulduğunu belirten Tuna, “İhalenin neyi beğenilmedi? Herkese açık, yurt içi ve yurt dışı bir ihale yapıldı. Bunu söyleyenleri haksız buluyorum. Bunlar doğru şeyler değil, kafa karışıklığından öte bir şey değil. Teklif verdin de yok mu dedik. İhalenin sonuçlanmasıyla 26 milyon 400 bin TL ve bilet gelirlerinden de yüzde 3 gelirimiz olacak. İhaleyi bu şekilde gerçekleştirdik. İnşallah düzgün ve verimli çalışır işletme. İki, üç aylık hazırlık olur. Bu süre sonunda da 2019 başında bir mani keder olmasa hizmete girebilir” dedi.

Başkent’te hayata geçirilecek önemli projelerden birinin de Millet Bahçeleri olacağını belirten Tuna, AKM önü ile Gölbaşı olmak üzere iki noktaya Millet Bahçesi’nin hızlı şekilde yapılacağını vurguladı. Tuna ayrıca 19 Mayıs Stadı yerine yeni bir stat yapılacağını, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın takibinde olduğuna dikkat çekerek, Ankara’nıngüzel bir stadyuma kavuşacağının altını çizdi.

“UYGUN YERLERDE OTOPARK YAPIP BİR RAHATLAMA SAĞLAMAYI PLANLIYORUZ”

Başkent sokaklarına bırakılan araçların şehir trafiğini olumsuz etkilediğine de dikkat çeken Tuna, “Bu bir kültür meselesi. Aslında şartların getirdiği bir sıkıntı. İmar planlarındaki değişikliklerden otopark ihtiyacının karşılanmamasından doğan bir problem. Maalesef bazı yollar bu trafiği ve araçları kaldıracak durumda olmuyor yüksek binalar yüzünden. Yeni otoparkların yapılması gerekiyor. Biz metro girişlerine yakın bölgelerde otoparklar yaparak, raylı sistemlerin kullanılmasını teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Uygun yerlerde otopark yapıp bir rahatlama sağlamayı planlıyoruz. Bu yönde çalışmalarımız var” dedi.

Tuna, yerel seçimlerde aday olup olmayacağına yönelik soruyu, “Aday olunmaz, aday gösterilir. Bana verilen görevlerde başta Cumhurbaşkanımız ve partimizin yetkili organları nasıl uygun görürse onu yürütmekle mükellefiz. En doğru en uygun adayı partimiz göstermek gayretindedir. Bütün partiler de bunu yapar. Bize de ne görev düşerse biz de partili olarak onu yapmak bizim işimiz, görevimiz” şeklinde yanıtladı.