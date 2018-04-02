Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna yeniden aday olacak mı?

Hürriyet Ankara, 2019’da yapılacak yerel seçimlerin nabzını ‘Seçime 1 Kala’ yazı dizisiyle tutuyor. Seçime 1 Kala’nın ilk konuğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna oldu.



Başkan Tuna, Hürriyet Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel ve haber ekibinin sorularını yanıtladı.



-Başkanlığınızın 5’inci ayındasınız. ‘Bu süre içerisinde kente kazandırdığım veya yaptığım en büyük çalışma şudur’ dediğiniz hangisi?



Otobüslerin 24 saate çıkarılmasından dolayı vatandaşın memnuniyeti hissedilir derecede görüldü. Taşra ilçelerinde su fiyatlarında indirimimiz ciddi anlamda bir rahatlama getirdi. Otopark fiyatlarının makul seviyeye gelmiş olması da memnuniyet yarattı. Ankarakart’ta transfer imkânı getirdik. Vatandaşın günlük hayatında işlerini kolaylaştırmak için ilk etapta yaptıklarımız bunlar. Yine buna benzer çalışmalarımız da devam eder. Köprüler alt üst geçitler gibi mevcut projeler devam ediyor.



-Şu ana kadar yapmak isteyip de yapamadığınız bir projeniz oldu mu?



Yok. Düşündüğümüz projelerimizi aktardığımız kişi ve kurumlar sağ olsunlar yapıcı yaklaştılar. Hatta bazı konularda Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız, Sayın Bakanlarımızla yaptığımız görüşmelerde de müspet yaklaşıldı. Bu projelerimiz üzerine çalışmalar devam ediyor. Neticelenmeden de ‘Şu olacak, bu olacak’ gibi bir şeyler demenin de çok doğru olmadığını düşünüyorum.





KANAL ANKARA’NIN İHALESİNE ÇIKMIŞ OLURUZ

-‘Seçime kadar tamamlayacağız’ dediğiniz projeler var mı?



Bizim felsefemizde seçimlere değil nesillere göre iş var. ‘Seçime kadar şunu yapalım bunu yapalım’ diye popülist bir söylemimiz yok. İşimize olabildiğince hızlı bir şekilde tamamlamak üzere sarılıyoruz. Mevcut işlerimizi program dahilinde tamamlıyoruz. Yeni projeler, yeni işlerle ilgili çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu anda devam eden birçok yol projeleri tamamlanır. Alt ve üst geçitlerden ihaleye çıktıklarımız ve çıkacaklarımız var, onlar tamamlanır. Kanal Ankara projesinin ihalesine çıkmış oluruz.



-Kentte sorun olarak gördüğünüz başlıklar nedir?



Ben, şehrin belediye başkanıyım ve dert babasıyım. ‘Yetki onda bunda’ diyemem. Ankara gelişen nüfus artışı olan bir kent, bunun için ihtiyaçları da yenileniyor. Kentin en önemli sorunu vatandaşın talebinin yerine getirilmemesidir. Ulaşım noktasında sıkıntılar oluyor, olacak da. Bunun, toplu taşımanın öncelikli olarak yer alması ve raylı sistemlerin geliştirilmesi gibi çözümleri var. Yeni ulaşım hatlarının da açılması gerekiyor. Bunlar ileriye dönük olması gereken şehrin ihtiyaçları. Bu işlerle ilgili üzerimize düşeni yapmak ve takip etmek de görevimiz.



ENERJİYİ VATANDAŞ İÇİN HARCAMAK LAZIM



-‘Ben olsaydım yapmazdım’ dediğiniz bir çalışma ya da proje var mı?



Ben yapacağım işlere bakıyorum. Menfi tarafından değil de müspet tarafından neler yapabilirize odaklanmak gerekiyor. Olumsuzlukla değil olabilecek olumlu şeylerden daha güzel ne yapabilirim, vatandaşın rahatı, huzuru, memnuniyeti açısından neler yapılabilir, enerjiyi bu tarafa harcamak lazım. Neticede insan beyninin bir kapasitesi var. Geçmişte, günümüzde veya gelecekteki olumsuzluklarla zihnimi meşgul edeceğime ileriye dönük vatandaşın memnuniyetini artıracak olumlu şeylere kafa yorarsam bu kapasiteyi daha verimli kullanmış olurum.



-Ankara’da başkan olmasaydınız nerede başkanlık yapmak isterdiniz?



Belediye başkanlığını istemek veya istememekle alakası yok. Bir defa bu milletin emaneti. Neticede nasip işi. Hepimizin, bu coğrafyada yaşayan herkesin sorumluluğu var. Benim şu andaki sorumluluğum milletin emanetini milletin hizmetlerine adil bir şekilde sunmak. ‘Şu şehri yöneteyim’ gibi bir duruma gerekte yok, öyle bir şeyi de düşünmedim.



-Başkanlığın avantajları ve dezavantajları sizce neler?



Vatandaşın hayır duası olmasa bu işler olmaz. Bu şu an için bize verilmiş emanettir. Emanetimizi layıkıyla taşımak ve bunu daha iyi noktalara götürmek hedefimiz. Benim tek niyazım, ne iş yaparsam yapayım Allah beni hayırlı işlere niyaz etsin. Vatandaşın taleplerine cevap vermekte bizim de bir katkımız oluyorsa, hayır duası olarak ‘Allah razı olsun’ diyorsa tamam, bu bize yeter.

BANA AFİŞ ASMA GÖREVİ VERİRLERSE O GÖREVİ DE YAPARIZ



-Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olmak gibi bir düşünceniz var mı?



Benim prensibimde aday olunmaz, aday gösterilir. Aday gösterilme durumu olursa, bana verilen görevi ben sonuna kadar en güzel şekilde yapmaya gayret ederim. Ne iş olursa olsun. Şu anda bulunduğum şekil ve şartlarda ne görevim varsa hiç ölmeyecekmiş gibi ciddi anlamda işlerime sarılırım. Yarım saat sonra da ölecekmiş, ayrılacakmış gibi de hazır olurum. İleriye dönük şöyle olsun, böyle olsun gibi bir hesabım olmadı, olmaz da. Ayrıca siyasette matematik çalışmaz. Mühendis olduğum için siyasette hesap işinin çalışmadığını biliyorum, görüyorum, yaşıyorum. Birçok hesap yapanlar vardı, sonuçlarının ne olduğunu kendileri de, kamuoyu da gördü. Dolayısıyla bu işler hesap işi değil nasip işidir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, partimizin yetkili kurulları nasıl bir görev verirse biz o görevi layıkıyla yerine getirmenin gayretinde oluruz. Bana afiş asma görevi verirlerse o görevi de yaparız. Bizim partideki ve siyasetteki anlayışımız budur.

Adaylık



istenmez, adaylık gösterilir. Böyle bir şeyi isteyip istememenin bir anlamı da yok. Böyle anlamsız şeyler de bir teknik adam olarak bana uymaz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı büyük bir onurdur. Bizim bu görevi hakkıyla yerine getirmenin gayreti içerisinde olmamız gerekiyor. Adaylıkta hesap olmaz, doğru da değil. Hesap yapılırsa tutmaz. Hesabını, hesap gününe göre yaparsan Allah yardım eder. Allah yardım ederse de gerisi tamam. Başkasına gerek yok.



5’İNCİ AYINI GERİDE BIRAKTI



28 Ekim’de istifa eden Melih Gökçek’in ardından 6 Kasım’da AK Parti’nin adayı olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Mustafa Tuna, Büyükşehir’de 5’inci ayını geride bıraktı.



YARIN: ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANI ALPER TAŞDELEN

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