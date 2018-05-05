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    Ankara bugün felaketi yaşadı... Bir kişi sele kapıldı

    DHA - İHA - AA
    05.05.2018 - 14:07 | Son Güncelleme:

    Ankara Mamak’ta sağanak yağış sele neden oldu. Bir kişi sele kapıldı, 6 kişi yaralandı, sel suları önüne araçları katarak sürükledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ''Bugüne kadar görülmemiş bir afet meydana geldi. Can kaybı yok, 6 kişi yaralandı. Maddi hasar var'' dedi. Ankara'da yağışların 3 gün daha süreceği belirtiliyor.

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    Başkent'te öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak, Mamak’ta sele neden oldu. Neşet Ertaş Caddesi Boğaziçi Mahallesi’nde etkili olan sel, çok sayıda otomobili önüne katarak cadde üzerindeki Boğaziçi Köprüsünün altındaki geçide sürükledi. Bu sırada caddede bulunan bir kişinin de sel sularıyla sürüklendiği görüldü. Ancak vatandaşın kurtarıldığı belirtildi. Sel nedeniyle 6 kişinin yaralandığı belirtildi. 

    100'den fazla aracın sürüklendiği olayda onlarca araç kullanılamaz hale gelirken, bazı araçlarda da hasar meydana geldi. Belediye ve itfaiye ekipleri araçları kurtarmak için çalışma başlattı.  

    Sel nedeniyle çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Vatandaşlar, yağmur sularından korunmak amacıyla güvenli yerlere sığındı.

    Ankara bugün felaketi yaşadı... Bir kişi sele kapıldıYaşanan sel sırasında cadde üzerindeki direklerden kopan elektrik tellerinden kıvılcımlar çıkması, tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu.

    Sel mağduru esnaftan Fatih Erdoğan, suyun bir anda geldiğini belirterek, "Yoğun sel araçları sürükledi. İş yerimiz kullanılamaz hale geldi. Yetkililer bölgedeki altyapı sorununu bir an önce çözmeli." diye konuştu.

    Ankara bugün felaketi yaşadı... Bir kişi sele kapıldıBAŞKAN TUNA: BUGÜNE KADAR YAŞANMAMIŞ BİR AFET

    Mamak ilçesindeki sel bölgesinde incelemeler yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, açıklamalarda bulundu.Sel nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını söyleyen Tuna, tek tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu belirtti.

    "Bugüne kadar yaşanmamış bir afet meydana geldi. Selde 6 kişi yaralandı, hayati tehlikeleri bulunmuyor." ifadesini kullanan Tuna, hasar tespit çalışmalarına başlandığını bildirdi.

    Ankara'da Mamak ilçesi dışında sel olayının söz konusu olmadığını vurgulayan Tuna, oluşan zararların telafisi için çalışacaklarını kaydetti.

    Ankara bugün felaketi yaşadı... Bir kişi sele kapıldı

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    Etiketler: sel felaketi , gündem
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