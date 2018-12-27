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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AA, Gökhan CEYLAN- Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA)
27.12.2018 - 12:13, Son Güncelleme:

Ankara bugün! 99 yıl önce bugün gerçekleşti... Törenlerle anıldı

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Ankara bugün! 99 yıl önce bugün gerçekleşti... Törenlerle anıldı

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 99’uncu yıl dönümü nedeniyle, Kara Harp Okulu ve Anıtkabir arasında ’Atatürk Garnizon Koşusu’ düzenlendi.

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Mustafa Kemal Atatürk’ün 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara’ya gelişinin yıl dönümü, kentte düzenelenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. İlk tören, Ankara Valiliği tarafından Anıtkabir’de düzenlendi. Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindeki heyet, Atatürk mozolesine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı’nı okudu.

Daha sonra ise Kara Harp Okulu koordinatörlüğünde ’Atatürk Garnizon Koşusu’ düzenlendi. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen koşuya, garnizondaki subay ve astsubayların yanı sıra Kara Harp Okulu öğrencileri katıldı. Kara Harp Okulu’ndan başlayan koşu, Kara Kuvvetleri Kavşağı, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Anıtkabir Tandoğan Girişi güzergahında yapıldı.

Ellerinde dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıyan askerler, ’Her şey vatan için’ ve ’Ne mutlu Türküm diyene’ sloganları attı. Evlerinden koşuyu izleyen vatandaşlar, askerleri alkışlayarak cep telefonları ile görüntüledi. Yaklaşık 30 dakika süren koşu, Anıtkabir önünde son buldu.

Ankara bugün 99 yıl önce bugün gerçekleşti... Törenlerle anıldı


Harp okulu öğrencileri, yaklaşık 30 dakika süren koşu esnasında marşlar söyleyerek dev Türk bayrağı taşıdı. Kara Harp Okulu'ndan başlayan koşu, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi-Akdeniz Caddesi-Gençlik Caddesi'ni takip ederek, Anıtkabir Anadolu Meydanı girişi güzergahında son buldu. 

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