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    Ankara Batıkent metrosu açıldı mı?

    Hürriyet Haber
    02.04.2018 - 11:54 | Son Güncelleme:

    Ankara Batıkent metrosu, hafta sonu yaşanan metro kazası nedeniyle bir süre hizmet veremedi. İki vagonun çarpışmasının ardından kaza alanına müdahale eden ekipler, 41 saat süren çalışmanın ardından çarpışan vagonları bölgeden kaldırdı. Peki, Ankara Batıkent metrosu şu an çalışıyor mu? İşte, vatandaşların merakla araştırdığı konuyla ilgili bazı bilgiler

    Ankara, hafta sonu yaşanan metro kazası nedeniyle ulaşım konusunda alternatif yolları deneme mecburiyetinde kaldı. İki metronun raylarda sıkışarak çarpışması sonucu Ankara metrosu seferlerini durdurmak zorunda kaldı. Peki, şu an Batıkent istikametine gitmek isteyenlerin araştırdığı Ankara metrosu çalışıyor mu? İşte, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın konuyla ilgili 1 Nisan gecesi yapmış olduğu açıklamalar;

    "Cumartesi sabah 5.30 civarında yaşanan metro kazasıyla ilgili olarak tamirat çalışmaları tamamlandı. Deneme seferlerinde de sorun yaşanmadı hamdolsun. Şu an bir sorun gözükmüyor. Sabaha kadar bu bölge ağırlıklı olarak deneme seferlerine devam edeceğiz. Sabah itibariyle metro hizmetimiz normal seyrinde devam edecek. Ben özellikle 41 saattir uykusuz bir şekilde çalışan EGO ve Bugsaş personelimize teşekkür ederim. İnşallah böyle bir hadiseyle bir daha karşılaşmayız."

     

    Etiketler: ankara batıkent , batıkent metrosu , ankarada metro açıldı mı , gündem
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