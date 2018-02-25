Ankara: Ateşkes Zeytin Dalı’nı kapsamıyor

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, “Ateşkes Türkiye’nin Afrin operasyonunu da kapsamalı. Ateşkes her yerde geçerli” değerlendirmesi yaparken, ateşkes kararını İsveç ile birlikte hazırlayan Kuveyt’in BM Daimi Temsilcisi Mansur El Otaibi de “Tasarı Suriye’de tüm tarafların çatışmayı gecikme olmadan sonlandırmasını talep ediyor, çok net” diyerek, ateşkesin Zeytin Dalı harekâtını da içerdiği mesajını verdi.

Ancak Ankara bu görüşlere katılmayarak, ateşkesin Afrin’de yürütülen operasyonla hiçbir bağlantısı olmadığını savundu. Türk kaynaklar, Türkiye’nin Suriye’de çatışan taraf olmadığına dikkat çekerek, Zeytin Dalı Harekâtı’nın Türkiye’nin toprak bütünlüğünü, sınır güvenliğini tehdit eden teröre karşı, BM’nin meşru müdafaa hakkını koruyan kararlarına göre yürütülen bir askeri operasyon olduğuna vurgu yaptılar. Aynı kaynaklar harekâtla ilgili Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamalarda yer alan “Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir” bilgilerini hatırlattılar.

METİNDE AFRİN YOK

Karar tasarısının 10’uncu maddesinde ateşkesi kapsayan yerlerin açıkça ifade edildiğini, bu yerlerin Doğu Guta, Yermuk, Fua ve Kefraya olduğunun altını çizen yetkililer, “Ateşkes metninde Afrin yer almıyor. Dolayısıyla ateşkesin Afrin’i kapsamayacağı ortaya konmuş oluyor” görüşünü dile getirdiler.