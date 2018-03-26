ANKA’nın kalkış-iniş sistemi de milli oldu

METEKSAN tarafından üretilen sistemin kabul testleri başarıyla yapıldı. METEKSAN, insansız hava araçlarının otomatik kalkış ve iniş sistemlerine radar teknolojisi kullanarak hassas konum bilgisi sağlayan ve ilk kez milli olarak geliştirilen Otomatik Kalkış ve İniş Sistemi’nin (OKİS) kabul testlerinin tamamlandığını duyurdu.

Yurtdışına bağımlılığın ortadan kaldırılması amacıyla başlatılan radar tabanlı proje, İHA ile iletişime geçerek kalkış ve inişlerin emniyetli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor. GPS sistemlerinin aldatılma, karıştırılma gibi dezavantajlarına sahip olmaması, OKİS’i öne çıkartıyor.