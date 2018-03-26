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    ANKA’nın kalkış-iniş sistemi de milli oldu

    Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
    26.03.2018 - 20:22 | Son Güncelleme:

    TAI’nin ürettiği yerli ve milli insansız hava aracı ANKA İHA’nın kalkış ve iniş sistemleri de millileştirildi.

    METEKSAN tarafından üretilen sistemin kabul testleri başarıyla yapıldı. METEKSAN, insansız hava araçlarının otomatik kalkış ve iniş sistemlerine radar teknolojisi kullanarak hassas konum bilgisi sağlayan ve ilk kez milli olarak geliştirilen Otomatik Kalkış ve İniş Sistemi’nin (OKİS) kabul testlerinin tamamlandığını duyurdu.

    ANKA’nın kalkış-iniş sistemi de milli oldu

    Yurtdışına bağımlılığın ortadan kaldırılması amacıyla başlatılan radar tabanlı proje, İHA ile iletişime geçerek kalkış ve inişlerin emniyetli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor. GPS sistemlerinin aldatılma, karıştırılma gibi dezavantajlarına sahip olmaması, OKİS’i öne çıkartıyor. 

    Etiketler: gazetehaberleri , ANKA , gündem
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