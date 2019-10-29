Bu fotoğraf Anıtkabir'in girişinde çekildi! Akın akın geldiler
Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlanırken Türkiye'nin dört bir yanından gelenler, Anıtkabir'e akın etti. Vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret etmek için girişte uzun kuyruklar oluşturdu.
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sabah saatlerinde düzenlenen resmi törenin ardından Anıtkabir ziyarete açıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla sabah erken saatlerde Anıtkabir önünde toplanan binlerce kişi, ziyarete açılmasıyla içeri girmeye başladı. Bayraklar ve Atatürk posterleriyle Anıtkabir'e gelenler, hatıra fotoğrafları çektirdi. Mozoleye çiçek bırakmak isteyen kişiler ise uzun kuyruklar oluşturdu. Çeşitli sivil toplum örgütlerinin üyeleri de Anıtkabir'i ziyaret etti.
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