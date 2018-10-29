AnÄ±tkabir'de duygulandÄ±ran görüntü
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve devlet erkÃ¢nÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶ren sonrasÄ± AnÄ±tkabir ziyaretÃ§ilere aÃ§Ä±lÄ±rken yaÅŸlÄ± bir Ã§iftin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ herkesi duygulandÄ±rdÄ±.
TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin 95. kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle AnÄ±tkabirâ€™de tÃ¶ren dÃ¼zenlendi.ÂErdoÄŸan ve devlet erkÃ¢nÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶ren sonrasÄ± AnÄ±tkabir ziyaretÃ§ilere aÃ§Ä±ldÄ±.Â TÃ¶renin ardÄ±ndan AnÄ±tkabir'i ziyaret etmek isteyen yaÅŸlÄ± bir Ã§iftin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ kameralara takÄ±ldÄ±. Merdivenleri gÃ¼Ã§lÃ¼kle Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼len karÄ±-koca gÃ¶renleri duygulandÄ±rdÄ±.
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