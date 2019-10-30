Anıtkabir’de bir arada
Cumhuriyet Bayramı’nın 96’ncı yıldönümünde devletin zirvesi Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’deki törende bir araya geldi.
Erdoğan’a TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, yüksek yargı organlarının başkanlarının bulunduğu heyet eşlik etti. Bir süre önce hastanede tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Anıtkabir’deki törene katılmadı. MHP’yi TBMM Başkanvekili Celal Adan temsil etti. Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Erdoğan, “Aziz Atatürk” ifadesiyle başladığı mesajında şunları yazdı:
“Bu gurur günümüzde zat-ı alinizi ve İstiklal Harbimizin tüm kahramanlarını, vatanımız uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bağımsızlığımıza ve milli bekamıza yönelik saldırıların arttığı bir dönemde, Kurtuluş Savaşımızı zafere taşıyan direniş ruhuyla yurtiçinde ve yurtdışında mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.” Anıtkabir’deki törenlerin ardından Erdoğan, Beştepe’ye geçerek Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti. Tebrikat törenine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener katılmadı. Kabule katılan MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştıktan sonra kısa bir süre sohbet etti.
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