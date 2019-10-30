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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Anıtkabir’de bir arada

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Anıtkabir’de bir arada

Cumhuriyet Bayramı’nın 96’ncı yıldönümünde devletin zirvesi Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’deki törende bir araya geldi.

Erdoğan’a TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, yüksek yargı organlarının başkanlarının bulunduğu heyet eşlik etti. Bir süre önce hastanede tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Anıtkabir’deki törene katılmadı. MHP’yi TBMM Başkanvekili Celal Adan temsil etti. Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Erdoğan, “Aziz Atatürk” ifadesiyle başladığı mesajında şunları yazdı:

Anıtkabir’de bir arada

“Bu gurur günümüzde zat-ı alinizi ve İstiklal Harbimizin tüm kahramanlarını, vatanımız uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bağımsızlığımıza ve milli bekamıza yönelik saldırıların arttığı bir dönemde, Kurtuluş Savaşımızı zafere taşıyan direniş ruhuyla yurtiçinde ve yurtdışında mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.” Anıtkabir’deki törenlerin ardından Erdoğan, Beştepe’ye geçerek Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti. Tebrikat törenine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener katılmadı. Kabule katılan MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştıktan sonra kısa bir süre sohbet etti.

Anıtkabir’de bir arada

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